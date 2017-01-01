В Житомире грабители напали на ювелирную мастерскую

В Житомире неизвестные в масках ограбили ювелирную мастерскую, связав и избив ее работника.

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В Житомире четверо грабителей в масках напали на ювелирную мастерскую, избили ее работника и похитили драгоценности.

Об этом со ссылкой на данные правоохранительных органов сообщает в пятницу, 22 февраля, УНН.

В частности, указано, что нападение было совершено вечером 21 февраля.

“Четверо неустановленных мужчин в масках зашли в мастерскую и, угрожая ножами и пистолетом, связали и избили работника мастерской. После чего забрали металлические сейфы с ювелирными заготовками“, - информирует агентство.

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Сейчас устанавливается сумма ущерба. По данному факту открыто уголовное производство по статье разбой.

Ранее неизвестные в масках и с оружием напали на сельскохозяйственное предприятие Дионисий в Николаевской области.

Также сообщалось, что в Запорожье мужчина совершил разбойное нападение на отделение почты.