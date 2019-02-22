В Днепре главу избиркома избили и заставили сложить полномочия

Марченко считает, что якобы “Днепропетровск — южная столица Российской империи“.

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В Днепре окружная избирательная комиссия, председателем которой был назначен скандальный Виктор Марченко (глава организации Советский центр), не смогла начать свою работу.

Об этом сообщает ОПОРА.

Как стало известно, в начале заседания возник конфликт между присутствующими в зале, затем на заседание явились неизвестные в балаклавах, которые избили Марченко. В результате глава ОИК заявил о сложении полномочий, его взяла под охрану полиция и помогла покинуть помещение.

Предполагается, что ЦИК срочно проведет изменения в составе комиссии и она сможет приступить к работе. Все остальные избиркомы в Днепропетровской области приступили к работе.

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По данным сайта Информатор в конфликте участвовали активисты организации С14, которые намерены передать решение вопроса с Марченко в СБУ. По информации СМИ, Марченко в Днепре известен тем, что в 2014 году он организовал в городе ряд пророссийских митингов с флагами СССР и России. В ходе одного из них участники подняли флаг РФ возле здания горсовета Днепра. Тогда же лидер организации Виктор Марченко заявил, что “Днепропетровск - это южная столица Российской империи“.

Как сообщалось 21 февраля, в Днепре председатель общественной организации “Союз советских офицеров“ Виктор Марченко, который в 2014 году над Днепровским городским советом поднимал российский флаг и призывал президента России Владимира Путина ввести войска в Украину, возглавил окружную избирательную комиссию.

Кандидатуру Марченко на должность главы окружной избирательной комиссии предложил народный депутат и кандидат в президенты Сергей Каплин.

