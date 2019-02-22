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В Днепре главу избиркома избили и заставили сложить полномочия

Комментариев: 3
Марченко считает, что якобы “Днепропетровск — южная столица Российской империи“.
Блокирование работы избирательная комиссия №24 в Днепре
Блокирование работы избирательная комиссия №24 в Днепре
dp.informator.ua

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В Днепре окружная избирательная комиссия, председателем которой был назначен скандальный Виктор Марченко (глава организации Советский центр), не смогла начать свою работу.

Об этом сообщает ОПОРА.

Как стало известно, в начале заседания возник конфликт между присутствующими в зале, затем на заседание явились неизвестные в балаклавах, которые избили Марченко. В результате глава ОИК заявил о сложении полномочий, его взяла под охрану полиция и помогла покинуть помещение.

Предполагается, что ЦИК срочно проведет изменения в составе комиссии и она сможет приступить к работе. Все остальные избиркомы в Днепропетровской области приступили к работе.

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По данным сайта Информатор в конфликте участвовали активисты организации С14, которые намерены передать решение вопроса с Марченко в СБУ. По информации СМИ, Марченко в Днепре известен тем, что в 2014 году он организовал в городе ряд пророссийских митингов с флагами СССР и России. В ходе одного из них участники подняли флаг РФ возле здания горсовета Днепра. Тогда же лидер организации Виктор Марченко заявил, что “Днепропетровск - это южная столица Российской империи“.

Как сообщалось 21 февраля, в Днепре председатель общественной организации “Союз советских офицеров“ Виктор Марченко, который в 2014 году над Днепровским городским советом поднимал российский флаг и призывал президента России Владимира Путина ввести войска в Украину, возглавил окружную избирательную комиссию.

Кандидатуру Марченко на должность главы окружной избирательной комиссии предложил народный депутат и кандидат в президенты Сергей Каплин. 
 

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Теги: выборы президента 2019, нападение, избирательные участки
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Комментариев (3)
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Kr0mvel    22.02.2019, 13:45
Оценка:  +10
Kr0mvel
В рашку запаковать и отправить!
COZEL    22.02.2019, 13:32
Оценка:  -8
COZEL
ну вот все стало на свои места, выборами будут управлять нац подонки и дермократия закончилась не начинаясь((((
CasperW    22.02.2019, 13:38
Оценка:  +9
CasperW
двуличие у вас в крови, как я вижу. Когда Чечня хочет независимости - это сепаратизм, а когда дебил призывает ввести войска соседнего государства и его за это пинают - это нарушение демократии. С такими задатками далеко пойдете
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