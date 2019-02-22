Экс-командующий ВМСУ рассказал о захвате Крыма 5 лет назад

России не удалось решить проблему "референдумом", так как все части ВМСУ не перешли на сторону оккупантов.

Гайду рассказал, как пять лет назад россияне захватывали Крым krymr.com

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Пять лет назад, 20 февраля, начались активные действия ЧФ РФ в Крыму. О событиях того времени рассказал в интервью Крым.Реалии экс-командующий ВМСУ Сергей Гайдук.

“В этот день 810-я бригада морской пехоты ЧФ России была переведена в состояние террористической готовности “б“ – это значит готовность к возможной угрозе проведения терактов, не привязанных ни к времени, ни к месту“, - вспоминает он.

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Срок действия готовности был один месяц. “Это был первый звонок. 20 февраля также начались активные действия ЧФ на фоне активных призывов гражданского населения взять под охрану и оборону Севастополь, Феодосию, Симферополь“, - говорит Гайдук.

По его словам, в тот же день начались перемещения десантно-штурмовых подразделений 810-й бригады.

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“Была усилена охрана и оборона военных баз и складов, клинического госпиталя, запасного командного пункта ЧФ и ретрансляционного пункта на горе Ай-Петри. Критическая военная инфраструктура была взята под контроль“, - подчеркнул экс-командующий.

Уже 3 марта экс-командующий ВМС Денис Березовский, присягнувший оккупантам, заявил штабу ВМСУ в Крыму, что теперь их зарплату гарантирует ЧФ РФ. “В этот день меня впервые попытались арестовать, неудачно. Тем не менее, психологическое и физическое давление было оказано“, - вспоминает Гайдук.

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Личный состав штаба был деморализован после принятия новой присяги Березовским, отметил он. Тем не менее, с Березовским никто не ушел, говорит экс-командующий.

“После этого я дал указание его, Сергея Аксенова и остальных на территорию воинских частей не допускать, переговоры с ними не вести“, - подчеркнул Гайдук. После 27-28 февраля, отметил он, у ВМСУ в Крыму не осталось коммуникаций с органами внутренних дел.

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“После захвата власти и указа, что Аксенов объявляет себя главнокомандующим, мы практически остались одни верные присяге. Надеяться на какой-то контакт, совместные действия не приходилось“, - говорит экс-командующий.

Он отметил, что сам попал в плен 19 марта. “Референдум 16 марта должен был поставить точку в этой ситуации, такая задача ставилась Россией. Но было ясно, что части ВМСУ будут сопротивляться. После так называемого “референдума“ все воинские части ВМСУ не были подконтрольны России – они были подчинены мне“, - пояснил Гайдук.

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18 марта была экстраординарная ситуация, приведшая к смерти мичмана Кокорина и ранению старшего лейтенанта Федуна в одной из частей Симферопольского гарнизона. Это был рубикон, который перешла российская сторона, подчеркивает военный.

“Я дал команду на применение оружия в случае попытки проникновения на территорию воинских частей. Они поняли, что это не шутки, не бутафория, а принятое командирское решение“, - отметил он.

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“Поэтому в 5 часов утра 19 марта начался штурм штаба ВМСУ. Он был нужен лишь для того, чтобы ликвидировать руководство флота, дезорганизовать управление частями, которые держались, кстати, до 25 марта. Меня арестовали силовым способом и переместили в севастопольскую комендатуру“, - говорит Гайдук.

В ночь с 19 на 20 марта Гайдука обменяли на одного из высокопоставленных офицеров ГРУ. “Обмен шел очень тяжело. Меня единственного не хотели менять, потому что я дал команду на применение оружия“, - говорит экс-командующий.

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Что касается возвращения кораблей ВМСУ, процесс был сложным, РФ приостановила его 16 июня 2014 года с началом событий на Донбассе. “Мы перемещали и корабли, и суда обеспечения, и авиационную технику, и сухопутную“, - отмечает Гайдук.

“На тот момент мы переместили четыре боевых корабля, 35 судов обеспечения, более 80 летательных аппаратов – их пришлось везти в разобранном виде, – и много разной сухопутной техники, - рассказал военный. - Осталось там 11 кораблей и 6 судов и катеров обеспечения“.

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“Я на 100% уверен, что она разграблена или переведена в негодное состояние. Зачем? У меня объяснения нет. Это системное варварство, которое я видел не только в Украине, но и в Грузии“, - добавил Гайдук.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер представил сайт о действиях РФ в Украине.