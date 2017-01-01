В Херсоне улицу назвали именем Екатерины Гандзюк
Читай также: ВСК по убийству Гандзюк “копнула глубже“: В Херсоне - ад
Депутаты Херсонского горсовета переименовали в честь Екатерины Гандзюк улицу Лютеранскую, на которой расположено областное управление Национальной полиции.
Об этом сообщает местное издание Мост.
Читай также: Мангер вышел на работу: Провел совещание в Херсонском облсовете
За это решение проголосовали 38 депутатов. Этим же решением депутаты предоставили зоне зеленых насаждений статус сквера на Забалке и дали ему имя Дениса Лошкарева.
С предложением назвать улицу в честь Екатерины Гандзюк выступил депутат Евгений Матковский.
Как сообщалось 11 февраля, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер организовал убийство активистки Екатерины Гандзюк, для чего нашел людей и дал средства на преступление, об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.