В Херсоне улицу назвали именем Екатерины Гандзюк

На улице Гандзюк расположено управление Нацполиции.

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Депутаты Херсонского горсовета переименовали в честь Екатерины Гандзюк улицу Лютеранскую, на которой расположено областное управление Национальной полиции.

Об этом сообщает местное издание Мост.

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За это решение проголосовали 38 депутатов. Этим же решением депутаты предоставили зоне зеленых насаждений статус сквера на Забалке и дали ему имя Дениса Лошкарева.

С предложением назвать улицу в честь Екатерины Гандзюк выступил депутат Евгений Матковский.

Как сообщалось 11 февраля, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер организовал убийство активистки Екатерины Гандзюк, для чего нашел людей и дал средства на преступление, об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.