Бойко: Списание долгов по ЖКХ необходимо для преодоления бедности

Борьба с бедностью, прекращение тарифного геноцида и справедливое ценоформирование являются следующими по важности задачами после установления мира. Об этом в пятницу, 22 февраля, на встрече с журналистами заявил народный депутат, основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко.

“Нынешняя власть планомерно уничтожает собственный народ. Другими словами это назвать нельзя – обнищание более чем половины наших сограждан, тарифный геноцид, издевательские пенсии и зарплаты. И всё это на фоне заявлений об успешных реформах. Если люди страдают, то это не реформа. Это преступление“, — сказал оппозиционный политик.

Юрий Бойко подчеркнул, что зарегистрированный им законопроект №9403 детально обосновывает реальную возможность снижения цены на газ для всех категорий потребителей.

“Если смешать по топливному балансу 15 млрд кубов газа собственной добычи с себестоимостью 2,5 тыс. грн. и 15 млрд кубов импортируемого газа, который сегодня стоит под 300 долларов за тысячу кубов, то его максимальная цена не должна превышать 4 900 гривен. Исходя из неё будут платить и предприятия, и люди, на основании этого будут начисляться субсидии. Вот такой подход у нас будет в будущем. То есть понятный, справедливый и обоснованный, а не как сегодня, когда в угоду МВФ задирают тарифы, а чиновники “Нефтегаза“ выписывают себе баснословные премии“, — отметил основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.

Что касается еще одного законопроекта №9527, зарегистрированного оппозиционерами, который касается списания долгов за услуги ЖКХ, то он позволит хоть как-то снять долговое бремя с людей.

“Вся эта ситуация с тарифами и ценами привела к социальному пессимизму, в котором оказались практически все украинцы. Принятие этих двух законопроектов – необходимое условие для преодоления бедности. Люди должны видеть перспективу для себя и своих детей, а не быть бесправными и обездоленными в собственной стране“, — подытожил Юрий Бойко.