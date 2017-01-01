В Украине запретили препарат от респираторных проявлений кори
В Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства Эреспал.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
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“В связи с поступлением информации от ООО “СЕРВЪЕ УКРАИНА“ по отзыву лекарственного средства ЕРЕСПАЛ, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, производства Лаборатории Сервье Индастри, Франция, (регистрационное удостоверение № UA / 3703 / 02/01), согласно Конституции Украины ... ЗАПРЕЩАЮ реализацию, хранение и применение всех серий лекарственного средства ЕРЕСПАЛ, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, производства Лаборатории Сервье Индастри, Франция“, - говорится в сообщении.
Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения необходимо принять меры по:
- проверке наличия лекарственного средства ЕРЕСПАЛ, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, производства Лаборатории Сервье Индастри, Франция;
- изъятию из обращения путем возврата поставщику (производителю) и / или последующей передачи на утилизацию или уничтожение;
- информированию территориального органа Гослекслужбы о выполнении данного распоряжения;
- предотвращению приобретения, реализации и применения лекарственного средства, приведенного в данном распоряжении.
- Контроль за выполнением данного распоряжения осуществляют территориальные органы Гослекслужбы на соответствующей территории.
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Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины.
Справка: Эреспал - имеет антибронхоконстрикторные и противовоспалительные свойства.
Показания:
- Лечение острых и хронических воспалительных процессов ЛОР-органов и дыхательных путей (отит, синусит, ринит, ринофарингит, трахеит, ринотрахеобронхит, бронхит), хронических обструктивных заболеваний легких (ХОБЛ), в составе комплексной терапии бронхиальной астмы.
- Сезонный и круглогодичный аллергический ринит и другие проявления аллергии со стороны респираторной системы и ЛОР-органов.
- Респираторные проявления кори, гриппа.
- Симптоматическое лечение коклюша.
Напомним, на юге Одесской области заболели корью 119 прихожан одной из протестантских деноминаций, которые посещали один и тот же молитвенный дом. При этом 116 заболевших - дети.