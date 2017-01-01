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Суд продлил досудебное расследование по делу Гандзюк до июля - Найем

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Неизвестно, как при этом планируется назвать заказчиков убийства активистки до конца выборов, говорит адвокат.
Досудебное расследование по делу Гандзюк продлится до июля
Досудебное расследование по делу Гандзюк продлится до июля
Facebook Екатерины Гандзюк

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Шевченковский райсуд продлил досудебное расследование по делу об убийстве Екатерины Гандзюк до 3 июля 2019 года. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Маси Найем.

“Генеральный прокурор Юрий Луценко заверил в феврале этого года, что назовет заказчиков убийства Екатерины Гандзюк до конца выборов“, - напомнил Найем.

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“Как он это хочет сделать при неоконченном досудебном расследовании - неизвестно“, - отметил адвокат. 

Напомним, ранее сообщалось, что улицу в Херсоне назвали именем Екатерины Гандзюк.

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Теги: Гандзюк, суд, расследование, адвокат
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