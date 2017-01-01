Суд продлил досудебное расследование по делу Гандзюк до июля - Найем

Неизвестно, как при этом планируется назвать заказчиков убийства активистки до конца выборов, говорит адвокат.

Досудебное расследование по делу Гандзюк продлится до июля Facebook Екатерины Гандзюк

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Шевченковский райсуд продлил досудебное расследование по делу об убийстве Екатерины Гандзюк до 3 июля 2019 года. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Маси Найем.

“Генеральный прокурор Юрий Луценко заверил в феврале этого года, что назовет заказчиков убийства Екатерины Гандзюк до конца выборов“, - напомнил Найем.

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“Как он это хочет сделать при неоконченном досудебном расследовании - неизвестно“, - отметил адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что улицу в Херсоне назвали именем Екатерины Гандзюк.