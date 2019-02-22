На Буковине офицер продавал оружие из зоны ООС
В Черновицкой области задержали офицера ВСУ за нелегальный сбыт оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 22 февраля.
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Отмечается, что военнослужащий был задержан при попытке сбыта гранатомета РПГ-7 и боеприпасов к нему. Ранее были задокументированы факты продажи злоумышленником автомата АКС-74, семнадцати гранат РГД-5 с запалами и значительного количества патронов.
Возбуждено угловное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Задержанному объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Силовики устанавливают других причастных к сбыту оружия.
Как сообщалось 4 февраля, под Житомиром двое мужчин торговали оружием из воинской части.
А ваще нужно проверить у него паспорт, это наверняка Боширов или Петров!