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Поддержка Зеленского является протестом против политикума – Золотарев

Комментариев: 7
Поддержка Зеленского является протестом против политикума – Золотарев

Украинцы поддерживают Владимира Зеленского в качестве кандидата в Президенты из-за протеста против традиционного украинского политикума, считает политолог Андрей Золотарев, пишут Украинские Новости.

"Поддержка Зеленского – это протест против того сложившегося украинского политикума, который игнорирует общество, живет собственной жизнью и виртуальными категориями. Люди хотят, чтобы их мнение принималось во внимание, чтобы власть считалась с обществом", – сказал политолог.

Со своей стороны Владимир Зеленский, в предвыборной программе которого есть пункты о внедрении инструментов прямой демократии, включая проведение референдумов относительно важных для страны вопросов, соответствует настроениям своих сторонников.

"Старый украинский политикум не доверяет гражданам. Наиболее мощная и выразительная тема прямой демократии содержится в программе именно Владимира Зеленского. Люди поверили ему, увидели в нем человека, который к ним ближе", – считает политолог.

В то же время эксперт указал, что старые политики не взяли на вооружение идею с введением прямой демократии, поскольку она не соответствует их образу.

"У Зеленского – удачная идея тождественна его образу. Если Петр Алексеевич сейчас начнет рассказывать о прямой демократии, когда люди видят его склонность к авторитарным методам, как он "подгребает" под себя власть и решает вопросы, не советуясь с обществом, – это будет выглядеть неестественно. Люди ищут органичных политиков", – отметил Андрей Золотарев.

Напомним, согласно результатам февральского опроса от Института социальных технологий "Социополис", за Владимира Зеленского готовы проголосовать 25,1% тех, кто намерен принять участие в волеизъявлении и определился с выбором, а за Юлию Тимошенко и Петра Порошенко – около 15%.

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Комментариев (7)
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fkrfyfan    22.02.2019, 15:22
Оценка:  +2
fkrfyfan
Лишь бы не нынешнего жадного, беспринципного алкаша
Nesdeshniy    22.02.2019, 15:12
Оценка:  +3
Nesdeshniy
Беня знает кого двигать...
Peyot    22.02.2019, 14:48
Оценка:  -8
Peyot
% поддержки зеленского показывает только одно - % полных наглухо отбитых имбицилов у которых нужно паспорта забрать и право голоса! а то они наголосуют нам петросяна премьером и Бенни Хила глав-комом!
gdanovakiev    22.02.2019, 15:08
Оценка:  +4
gdanovakiev
Да лишь бы не петя - никогда не думала, что буду выбирать по принципу лишь бы.
Dormidont955    22.02.2019, 15:21
Оценка:  +3
Dormidont955
Имбецилом меня еще не называли ))) Зато не в долб%ебах, которые поддерживают пЕтю и плачущую дУлю без косы...)))
Rangol    22.02.2019, 14:27
Оценка:  +3
Rangol
Зеленский хоть пока весилит, как говорил товарищи Сталин-Жисть стало лучше, жить стало веселей. А фашики совершившие переворот в 2014 году, в результате которого только в 2018 году население Украины уменьшилось на 300000 человек будут отданы под трибунал
big-werasd    22.02.2019, 14:26
Оценка:  -3
big-werasd
А я Зеленского не поддерживаю, потому что при нынешней засратости моска у населения пропагандой высокие рейтинги может иметь только конченая гнида!
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