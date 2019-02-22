Поддержка Зеленского является протестом против политикума – Золотарев

Украинцы поддерживают Владимира Зеленского в качестве кандидата в Президенты из-за протеста против традиционного украинского политикума, считает политолог Андрей Золотарев, пишут Украинские Новости.

"Поддержка Зеленского – это протест против того сложившегося украинского политикума, который игнорирует общество, живет собственной жизнью и виртуальными категориями. Люди хотят, чтобы их мнение принималось во внимание, чтобы власть считалась с обществом", – сказал политолог.

Со своей стороны Владимир Зеленский, в предвыборной программе которого есть пункты о внедрении инструментов прямой демократии, включая проведение референдумов относительно важных для страны вопросов, соответствует настроениям своих сторонников.

"Старый украинский политикум не доверяет гражданам. Наиболее мощная и выразительная тема прямой демократии содержится в программе именно Владимира Зеленского. Люди поверили ему, увидели в нем человека, который к ним ближе", – считает политолог.

В то же время эксперт указал, что старые политики не взяли на вооружение идею с введением прямой демократии, поскольку она не соответствует их образу.

"У Зеленского – удачная идея тождественна его образу. Если Петр Алексеевич сейчас начнет рассказывать о прямой демократии, когда люди видят его склонность к авторитарным методам, как он "подгребает" под себя власть и решает вопросы, не советуясь с обществом, – это будет выглядеть неестественно. Люди ищут органичных политиков", – отметил Андрей Золотарев.

Напомним, согласно результатам февральского опроса от Института социальных технологий "Социополис", за Владимира Зеленского готовы проголосовать 25,1% тех, кто намерен принять участие в волеизъявлении и определился с выбором, а за Юлию Тимошенко и Петра Порошенко – около 15%.