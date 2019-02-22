Грузинский Патриарх Илия II поддержал главу УПЦ Митрополита Онуфрия

20 февраля глава парламентской фракции Оппоблока Вадим Новинский в составе делегации Украинской православной Церкви во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием посетил Грузию и встретился с Патриархом Грузии Илией II в его резиденции в городе Тбилиси. Об этом в Грузии заявил глава фракции Оппозиционный блокВадим Новинский, пишут Факты.

– Мы услышали слова поддержки из уст святейшего патриарха Ильи в адресс предстоятеля нашей церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и в адресс нашей канонической православной церкви.

Он заверил нас, что всегда молится о нашей церкви, о Блаженнейшем Митрополите Онуфрии и о том, чтобы в Украине быстрее наступил такой долгожданный всеми нами мир, – сказал Новинский.

На встрече речь шла о церковной ситуации в Украине и в мировом православии.

К слову, с грузинской стороны во встрече приняли участие местоблюститель патриаршего престола митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио, митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим, митрополит Горийский и Атенский Андрей, епископ Никорцминдский Вахтанг, митрополит Ахалцийский и Тао-Кларджетский Феодор, секретарь патриарха протоиерей Михаил Ботковели, протопресвитер Гиоргий Звиададзе и руководитель пресс-центра протоиерей Андрей Джагмаидзе.