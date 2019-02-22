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Грузинский Патриарх Илия II поддержал главу УПЦ Митрополита Онуфрия

Комментариев: 8
Грузинский Патриарх Илия II поддержал главу УПЦ Митрополита Онуфрия

20 февраля глава парламентской фракции Оппоблока Вадим Новинский в составе делегации Украинской православной Церкви во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием посетил Грузию и встретился с Патриархом Грузии Илией II в его резиденции в городе Тбилиси. Об этом в Грузии заявил глава фракции Оппозиционный блокВадим Новинский, пишут Факты.

– Мы услышали слова поддержки из уст святейшего патриарха Ильи в адресс предстоятеля нашей церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и в адресс нашей канонической православной церкви.

Он заверил нас, что всегда молится о нашей церкви, о Блаженнейшем Митрополите Онуфрии и о том, чтобы в Украине быстрее наступил такой долгожданный всеми нами мир, – сказал Новинский.

На встрече речь шла о церковной ситуации в Украине и в мировом православии.

К слову, с грузинской стороны во встрече приняли участие местоблюститель патриаршего престола митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио, митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим, митрополит Горийский и Атенский Андрей, епископ Никорцминдский Вахтанг, митрополит Ахалцийский и Тао-Кларджетский Феодор, секретарь патриарха протоиерей Михаил Ботковели, протопресвитер Гиоргий Звиададзе и руководитель пресс-центра протоиерей Андрей Джагмаидзе.

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Комментариев (8)
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fkrfyfan    22.02.2019, 15:20
Оценка:  0
fkrfyfan
Нет поддержки у киевской церкви стамбульского патриархата, зато бумажка называемая ПО"НОС есть!
ВосставшийИзБана    22.02.2019, 15:25
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Когда московская церковь сама себя провозгласили, сколько лет ее никто не признавал?
Peyot    22.02.2019, 14:51
Оценка:  0
Peyot
вот обьясните мне как может быть РПЦ(упцмп) вне политики если все ее вопросы уже много лет решает политик-новинский. и второй вопрос каким образом гражданин рф ненавидящий и стремящийся уничтожить все украинское попал в депутаты?
ВосставшийИзБана    22.02.2019, 15:04
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
По партийным спискам, за которые так агитировала Юля. Видимо готовила почву для таких новинских.
Boxerogos    22.02.2019, 14:35
Оценка:  -2
Boxerogos
А препиздобного Ебифания хоть кто-нибудь поддерживает,кроме его собутыльника Педи,после очередной попойки?)))))))))))))))
pochta-mail    22.02.2019, 14:44
Оценка:  -3
pochta-mail
Еще Филарет есть...Им хватает..)
ВосставшийИзБана    22.02.2019, 14:34
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А почему не пишете, что афонские монахи высказались в поддержку Варфоломея?
Peyot    22.02.2019, 14:52
Оценка:  0
Peyot
потому что куратор из кремля им так в методичке не писал...
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