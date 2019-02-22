Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина испытала обновленные ЗРК С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор"

Комментариев: 8
Ракетные комплексы успешно испытали после их глубокой модернизации.
Украина испытала обновленные ЗРК С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор"
© rnbo.gov.ua
Фото 1/8
  • Возле Крыма испытали несколько обновленных ЗРК
  • Обновленные ракетные комплексы лучше работают в условиях помех
  • Теперь для работы с ЗРК нужно меньше людей
  • В Украине модернизировали и испытали ЗРК
  • Украина провела испытания глубоко модернизированных ракетных комплексов
  • Обновленные ракетные комплексы имеют улучшенные боевые характеристики
  • В СНБО рассказали об испытаниях улучшенных ЗРК
Украина испытала обновленные ЗРК С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор"
Возле Крыма испытали несколько обновленных ЗРК
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: В РФ показали испытания подводного беспилотника Посейдон

На полигоне “Ягорлык“ в Херсонской области состоялись успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает пресс-служба ведомства.

Были проведены боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов С-125, “Куб“, “Рокач“ и “Тор“, уточнил он. “Во время стрельб были успешно отработаны задачи по уничтожению воздушных, надводных и наземных целей“, - говорит Турчинов.

Читай также: Укроборонпром показал новый БТР, разработанный с компанией из ОАЭ

Он добавил, что глубокая модернизация ракетных комплексов позволила значительно расширить их боевые возможности и эффективность применения в условиях радиоэлектронной и помеховой обстановки по всем классам целей.

Кроме того, была повышена надежность и значительно снижено энергопотребление, повышены эргономические характеристики и созданы комфортные условия для личного состава при работе с ЗРК. 

Читай также: Украинские военные испытывают “глушилку“ дронов

Для обслуживания указанной техники теперь необходимо меньшее количество человек, также отметил секретарь СНБО.

Напомним, ранее сообщалось, что Кентавры ВМС вышли в Черное море. Тем временем в Украине начали производство РСЗО Верба.

Поделись:
Теги: ЗРК, ракеты, испытания, Херсон, Крым, СНБО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
big-werasd    22.02.2019, 15:29
Оценка:  -2
big-werasd
Насколько я помню С125 это советский комплекс с ракетами 5В24 и 5В27, который приняли на вооружение в середине 60х годов)))
Сильно! Очень сильно! Хотя комплекс в принцыпе не плохой. А испытали его как? Проверили стреляет ли он после пятидесятилетней консервации?
WTF2wtf    22.02.2019, 14:55
Оценка:  -1
WTF2wtf
А что такое "Рокач"?
Peyot    22.02.2019, 15:00
Оценка:  -1
Peyot
порваный пердак ватного колорада докладывающего лилипут-фюреру о том что злые биндеры взяли кремль!
WTF2wtf    22.02.2019, 15:04
Оценка:  0
WTF2wtf
Это что за набор слов?
WTF2wtf    22.02.2019, 15:05
Оценка:  0
WTF2wtf
Остальное знаю, а "Рокач" не встречался
WTF2wtf    22.02.2019, 15:13
Оценка:  -1
WTF2wtf
Нашел по названию только то, что "Завод «Арсенал» разработал РЛС с ФАР «Рокач-АС» ".
Это эту компактную РЛС с ФАР писаки в зенитные ракетные комплексы записали?
WTF2wtf    22.02.2019, 15:15
Оценка:  -1
WTF2wtf
Ее как вариант модернизации на старые Шилки предлагают ставить, вместе с пакет на из 4 ПЗРК.
WTF2wtf    22.02.2019, 15:15
Оценка:  -1
WTF2wtf
на из )))
отредактировал называется пост )))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь