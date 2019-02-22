Украина испытала обновленные ЗРК С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор"
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На полигоне “Ягорлык“ в Херсонской области состоялись успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает пресс-служба ведомства.
Были проведены боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов С-125, “Куб“, “Рокач“ и “Тор“, уточнил он. “Во время стрельб были успешно отработаны задачи по уничтожению воздушных, надводных и наземных целей“, - говорит Турчинов.
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Он добавил, что глубокая модернизация ракетных комплексов позволила значительно расширить их боевые возможности и эффективность применения в условиях радиоэлектронной и помеховой обстановки по всем классам целей.
Кроме того, была повышена надежность и значительно снижено энергопотребление, повышены эргономические характеристики и созданы комфортные условия для личного состава при работе с ЗРК.
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Для обслуживания указанной техники теперь необходимо меньшее количество человек, также отметил секретарь СНБО.
Напомним, ранее сообщалось, что Кентавры ВМС вышли в Черное море. Тем временем в Украине начали производство РСЗО Верба.
Сильно! Очень сильно! Хотя комплекс в принцыпе не плохой. А испытали его как? Проверили стреляет ли он после пятидесятилетней консервации?
Это эту компактную РЛС с ФАР писаки в зенитные ракетные комплексы записали?
отредактировал называется пост )))