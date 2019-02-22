Резкими выпадами о "полуфашизме" Венгрия делает только хуже - Кабмин

В Кабмине объяснили, что шантаж Венгрии никак не способствует готовности депутатов корректировать законопроект.

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Резкие заявления Венгрии о “полуфашистском“ украинском законе об образовании не способствуют готовности ВР изменить данный документ. Такое мнение высказала вице-премьер по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Укринформ.

“Мы все время занимаем позицию готовности к диалогу. Мы взяли на себя обязательства выполнять решение Венецианской комиссии о продлении срока внедрения статьи 7 образовательного закона“, - подчеркнула она.

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Климпуш -Цинцадзе добавила, что Кабмин работает с народными депутатами над тем, чтобы ВР приняла изменения к законопроекту. “Тогда, я думаю, манипуляция с аргументами о неготовности Киева к диалогу будет полностью нивелирована“, - считает чиновник.

“А вот такие резкие заявления явно не способствуют тому, чтобы наши народные депутаты с готовностью поддерживали какие-то изменения“, - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

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“Если Венгрия считает, что таким образом, таким давлением можно добиться положительного результата, то, к сожалению, она добивается противоположного“, - отметила она.

По словам вице-премьера, Венгрия, к сожалению, заняла неконструктивную позицию шантажа и блокирования проведения Комиссии Украина-НАТО, но по взаимодействию Украины и Грузии с НАТО были найдены и другие формулы.

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“Этот шантаж, слава богу, не удается Венгрии в полной мере“, - говорит вице-премьер.

Напомним, ранее в Венгрии назвали "полуфашистским" закон Украины об образовании и выразили надежду договориться с новой властью после выборов.