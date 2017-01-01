В Виннице работает крокодиловая ферма

Некоторые рептилии доросли до четырех метров. Сейчас арендуют вольеры прямо в помещении торгового центра.

В Виннице супруги выращивают 10 видов крокодилов в помещении торгового центра. Об этом сообщил ТСН.

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Некоторые рептилии доросли до четырех метров. Сейчас арендуют вольеры прямо в помещении торгового центра, а летом владельцы подвезут кайманов в Одесской области, там построят дня них большие бассейны.

Светлана и Дмитрий Бычковськие случайно начали разводить хищников. “Все началось с крокодильчика с которым домой пришел муж. Тогда он работал клоуном в цирке. Так у нас появился первый крокодил, который стал нашим домашним животным“, - рассказывает Светлана.

За 10 лет крокодилье хозяйство разрослось до 30 рептилий. Сначала малышей скупали в цирках и частных зверинцах. Потом решили создать животным условия для размножения.

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По словам Дмитрия, крокодил из яйца уже хищник. “Можно брать пинцет мазать скорлупу, и он яйцо пробивает хватая мясо“, - уточняет он.

Крокодилов кормят рыбой и телячьим сердцем. Владельцы крокодилов объясняют, что разводят их ради расширения количества видов и популяции.

“У нас как интернат или дом ребенка для этих зубастиков“, - рассказывает Дмитрий.

Напомним, во французском доме моды Chanel приняли решение отказаться от использования кожи экзотических животных в своих изделиях, сообщает портал WWD со ссылкой на топ-менеджера компании Бруно Павловски.