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Патрульные высадили из авто мужчину: Утром его нашли замерзшим

Комментариев: 3
Полицейские предстанут перед судом, хотя мужчина находился под действием наркотиков, вел себя агрессивно и сам не хотел ехать к себе домой.
Утром местные жители нашли труп
Утром местные жители нашли труп
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Трем патрульным полицейским Киева объявили подозрение в превышении власти - они не довезли мужчину домой, высадив его возле Вышгорода.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, работники ведомства 17 февраля получили сообщение о нарушении общественного порядка в одном из районов Киева.

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“Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили агрессивно настроенного молодого человека, который вел себя неадекватно и, вероятно, находился под действием токсичных или наркотических веществ. В свою очередь патрульные попытались задержать нарушителя, однако последний начал оказывать им сопротивление. С целью преодоления сопротивления, работниками полиции было применено спецсредства и наручники, после чего нарушитель задержан и вызвана скорая медицинская помощь“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что узнав о том, что задержанный проживает в Вышгороде, патрульные решили отвезти его домой. Однако, по словам правоохранителей, мужчина не хотел ехать домой и постоянно пытался выйти из авто. Из-за этого они высадили задержанного на подъезде к Вышгороду.

“Утром местные жители нашли труп. По предварительному осмотру судебно-медицинского специалиста - человек умер от переохлаждения“, - рассказали в полиции.

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Материалы по этому инциденту направили в Государственный бюро расследований. Следователи ГБР по согласованию с Генпрокуратурой сообщили трем патрульным о подозрении по факту превышения служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям в виде смерти потерпевшего.

Как сообщалось 24 января, вoдитeль выcaдил студентку из мaршрутки - девушка погибла от переохлаждения.

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Теги: полиция, замерз, Вышгород
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Комментариев (3)
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КимЧенПых    22.02.2019, 16:32
Оценка:  -1
КимЧенПых
так это.... можно было шокером объебоса вырубить, как раз бы до Вышгорода проспался.
а так мусора решили просто не замарачиваться с торчком и тупо избавились он него.
Peyot    22.02.2019, 16:26
Оценка:  -1
Peyot
сами видать замочили и выбросили с медиками договорились что скажут сам замерз
Nesdeshniy    22.02.2019, 16:28
Оценка:  +1
Nesdeshniy
Нова полiцiя стежить за тобой, ти наступний...
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