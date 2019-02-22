Патрульные высадили из авто мужчину: Утром его нашли замерзшим

Полицейские предстанут перед судом, хотя мужчина находился под действием наркотиков, вел себя агрессивно и сам не хотел ехать к себе домой.

Трем патрульным полицейским Киева объявили подозрение в превышении власти - они не довезли мужчину домой, высадив его возле Вышгорода.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, работники ведомства 17 февраля получили сообщение о нарушении общественного порядка в одном из районов Киева.

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“Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили агрессивно настроенного молодого человека, который вел себя неадекватно и, вероятно, находился под действием токсичных или наркотических веществ. В свою очередь патрульные попытались задержать нарушителя, однако последний начал оказывать им сопротивление. С целью преодоления сопротивления, работниками полиции было применено спецсредства и наручники, после чего нарушитель задержан и вызвана скорая медицинская помощь“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что узнав о том, что задержанный проживает в Вышгороде, патрульные решили отвезти его домой. Однако, по словам правоохранителей, мужчина не хотел ехать домой и постоянно пытался выйти из авто. Из-за этого они высадили задержанного на подъезде к Вышгороду.

“Утром местные жители нашли труп. По предварительному осмотру судебно-медицинского специалиста - человек умер от переохлаждения“, - рассказали в полиции.

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Материалы по этому инциденту направили в Государственный бюро расследований. Следователи ГБР по согласованию с Генпрокуратурой сообщили трем патрульным о подозрении по факту превышения служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям в виде смерти потерпевшего.

Как сообщалось 24 января, вoдитeль выcaдил студентку из мaршрутки - девушка погибла от переохлаждения.