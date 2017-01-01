"Янек и К": В госбюджет поступили конфискованные 1,5 млрд Януковича

Адвокаты экс-президента отрицают причастность политика к указанным деньгам.

Читай также: Частные адвокаты Януковича тоже обжаловали его приговор

Деньги со счета преступной организации, созданной экс-президентом Виктором Януковичем, поступили на счет Госказначейства. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Сумма конфискованных средств составила 1,478 млрд грн, их планируют направить на поддержку армии, отметила она.

Конфискованные по решению суда деньги перевели Госказначейству двумя платежами facebook.com/LarysaSargan

Читай также: ЕС продлит санкции против Януковича и отменит против Клюева - журналист

“22 февраля 2019 года средства в сумме 1 478 480 000 грн перечислены на банковский счет Государственной казначейской службы“, - говорится в сообщении.

Апеляционный суд Черкасской области удовлетворил жалобу ГПУ на приговор одному из участников преступной организации и по результатам ее рассмотрения применил конфискацию, уточняет пресс-служба ГПУ.

Поступившие 1,5 млрд грн планируют использовать для помощи армии facebook.com/LarysaSargan

Читай также: Адвокат просит убрать из приговора влияние РФ на Януковича

“Суд постановил вышеуказанные денежные средства в национальной валюте зачислить в государственный бюджет Украины“, - отметило ведомство.

Защита Виктора Янукович отрицает его причастность к указанным средствам. В то же время, комментируя происхождение денег, Юрий Луценко написал у себя в Facebook: “Янек и К“.

Читай также: Стал известен новый владелец “вертолетной площадки Януковича“

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что 1,5 млрд грн, конфискованные у преступной организации Виктора Януковича, скоро поступят в госбюджет.