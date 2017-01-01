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"Янек и К": В госбюджет поступили конфискованные 1,5 млрд Януковича

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Адвокаты экс-президента отрицают причастность политика к указанным деньгам.
Деньги окружения Януковича поступили в бюджет
Деньги окружения Януковича поступили в бюджет
EPA/UPG

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Деньги со счета преступной организации, созданной экс-президентом Виктором Януковичем, поступили на счет Госказначейства. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Сумма конфискованных средств составила 1,478 млрд грн, их планируют направить на поддержку армии, отметила она.

Конфискованные по решению суда деньги перевели Госказначейству двумя платежами
Конфискованные по решению суда деньги перевели Госказначейству двумя платежами
facebook.com/LarysaSargan

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“22 февраля 2019 года средства в сумме 1 478 480 000 грн перечислены на банковский счет Государственной казначейской службы“, - говорится в сообщении.

Апеляционный суд Черкасской области удовлетворил жалобу ГПУ на приговор одному из участников преступной организации и по результатам ее рассмотрения применил конфискацию, уточняет пресс-служба ГПУ.

Поступившие 1,5 млрд грн планируют использовать для помощи армии
Поступившие 1,5 млрд грн планируют использовать для помощи армии
facebook.com/LarysaSargan

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“Суд постановил вышеуказанные денежные средства в национальной валюте зачислить в государственный бюджет Украины“, - отметило ведомство.

Защита Виктора Янукович отрицает его причастность к указанным средствам. В то же время, комментируя происхождение денег, Юрий Луценко написал у себя в Facebook: “Янек и К“.

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Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что 1,5 млрд грн, конфискованные у преступной организации Виктора Януковича, скоро поступят в госбюджет.

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Теги: бюджет, Янукович, ГПУ, бюджет Украины, Госбюджет, конфискация
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