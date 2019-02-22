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В Днепре с путепровода едва не рухнул троллейбус

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Водитель общественного транспорта потерял сознание.
В Днепре с путепровода едва не рухнул троллейбус
© dp.informator.ua
Фото 1/5
  • Никто из пассажиров не пострадал
  • Никто из пассажиров не пострадал
  • Никто из пассажиров не пострадал
  • Никто из пассажиров не пострадал
  • Никто из пассажиров не пострадал
В Днепре с путепровода едва не рухнул троллейбус
Никто из пассажиров не пострадал
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В городе Днепр 22 февраля, около 13:10 троллейбус маршрута № 20 с пассажирами едва не упал с моста. 

Об этом сообщает Информатор.

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Уточняется, что троллейбус ехал по проспекту Мануйловскому в сторону улицы Бердянской. Заезжая на мост, он вдруг покатился вниз задним ходом. Пассажиры начали кричать. Люди не понимали, что случилось и почему водитель решил вдруг сдать назад. Транспортное средство скатилось вниз, и от падения с путепровода его спасли бетонные ограждения.

Кондуктор троллейбуса видела, что водителю стало плохо - он без сознания лежал на руле. Женщина была напугана и долго не могла открыть дверь к водителю. На место вызвали скорую помощь. В автомобиле медиков водителю начали делать искусственную вентиляцию легких.

Из пассажиров никто не пострадал. На месте работают сотрудники Днепровского электротранспорта и выясняют детали происшествия.

Как сообщалось 21 февраля, в Харькове полицейский спас пассажиров маршрутки от ДТП.

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Теги: Днепр, троллейбус, ДТП
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