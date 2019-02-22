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Морская пехота получила на вооружение бронемобили Варта

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Десантно-штурмовой батальон морской пехоты получил на вооружени 15 единиц новых бронемобилей.
Морские пехотинцы будут патрулировать на Варте
Морские пехотинцы будут патрулировать на Варте
mil.gov.ua

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Один из десантно-штурмовых батальонов морской пехоты ВСУ получил 15 специализированных бронированных автомобилей отечественного производства Варта.
 
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в пятницу, 22 февраля.
 
“Современные бронеавтомобили Варта поступили на вооружение одного из подразделений, а именно к частному десантно-штурмовому батальону морской пехоты. Военнослужащие Центральной автомобильной базы хранения и ремонта, Хмельницкой области, передали представителям отдельного десантно-штурмового батальона морской пехоты 15 специализированных бронированных автомобилей отечественного производства Варта“, - говорится в сообщении.

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Как отмечается, эти мощные разработки украинского ОПК станут на вооружение морских пехотинцев и усилят их огневую мощь и мобильность при выполнении боевых задач в составе сил и средств, привлекаемых к проведению операции Объединенных сил.
Ранее сообщалось, что Харьковский бронетанковый завод провел модернизацию более сотни танков Т-64 образца 2017 года для украинской армии.
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Теги: автомобили, армия и вооружение, Минобороны, фото, морская пехота, военная техника
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Источник: korrespondent.net

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