Морская пехота получила на вооружение бронемобили Варта
Десантно-штурмовой батальон морской пехоты получил на вооружени 15 единиц новых бронемобилей.
Читай также: Бойцы ВСУ на Донбассе используют пулемет 1910 годаОдин из десантно-штурмовых батальонов морской пехоты ВСУ получил 15 специализированных бронированных автомобилей отечественного производства Варта.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в пятницу, 22 февраля.
“Современные бронеавтомобили Варта поступили на вооружение одного из подразделений, а именно к частному десантно-штурмовому батальону морской пехоты. Военнослужащие Центральной автомобильной базы хранения и ремонта, Хмельницкой области, передали представителям отдельного десантно-штурмового батальона морской пехоты 15 специализированных бронированных автомобилей отечественного производства Варта“, - говорится в сообщении.
Читай также: В Украине создали боевой модуль для мобильного ЗРККак отмечается, эти мощные разработки украинского ОПК станут на вооружение морских пехотинцев и усилят их огневую мощь и мобильность при выполнении боевых задач в составе сил и средств, привлекаемых к проведению операции Объединенных сил.
Ранее сообщалось, что Харьковский бронетанковый завод провел модернизацию более сотни танков Т-64 образца 2017 года для украинской армии.