Морская пехота получила на вооружение бронемобили Варта

Десантно-штурмовой батальон морской пехоты получил на вооружени 15 единиц новых бронемобилей.

Морские пехотинцы будут патрулировать на Варте mil.gov.ua

Читай также: Бойцы ВСУ на Донбассе используют пулемет 1910 года Один из десантно-штурмовых батальонов морской пехоты ВСУ получил 15 специализированных бронированных автомобилей отечественного производства Варта. Один из десантно-штурмовых батальонов морской пехоты ВСУ получил 15 специализированных бронированных автомобилей отечественного производства Варта.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в пятницу, 22 февраля.

“Современные бронеавтомобили Варта поступили на вооружение одного из подразделений, а именно к частному десантно-штурмовому батальону морской пехоты. Военнослужащие Центральной автомобильной базы хранения и ремонта, Хмельницкой области, передали представителям отдельного десантно-штурмового батальона морской пехоты 15 специализированных бронированных автомобилей отечественного производства Варта“, - говорится в сообщении.