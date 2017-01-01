Виктор Бондарь предлагает повысить зарплаты сотрудникам Укрзализныци

Рядовым сотрудникам "Укрзалізниці" – машинистам локомотивов, проводникам, строителям, слесарям – нужно повысить зарплаты. Об этом во время встречи с представителями Объединенной профсоюзной организации филиала "Пассажирская компания" ПАО "Укрзалізниця" в Полтаве заявил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження", экс-министр транспорта и связи Украины Виктор Бондарь. Об этом сообщает Комсомольская Правда.

Он отметил, что зарплаты топ-менеджмента "Укрзалізниці" сегодня являются одними из самых высоких в Европе, тогда как оклады всех остальных сотрудников "УЗ" отстают от запросов времени.

"Надо поднимать заработную плату машинистам, проводникам, строителям, работающим на "Укрзалізниці". Скажите, как слесарь, который отвечает за безопасность и рабочее состояние вагонов, локомотивов, может работать за 4 тысячи гривен в месяц? Кассир в супермаркете зарабатывает больше. Последние новеллы руководства "УЗ" – это сокращение количества проводников в вагонах, то есть на два вагона оставлять одного проводника. А кто, например, обеспечит выведение пассажиров в случае ЧП, когда время идет на считанные минуты? Есть много других аргументов в пользу того, что проводников сокращать нельзя, а зарплаты рядовых сотрудников "УЗ" должны быть пересмотрены. Это – не вопрос экономии, это – вопрос безопасности жизни людей", – сказал Бондарь.

Он также добавил, что категорически не согласен с инициативами руководства "Укрзалізниці" по закупке вагонов и локомотивов для "УЗ" у иностранных производителей.

"Есть украинская промышленность, есть украинские машиностроительные заводы, локомотивно-ремонтные заводы, есть предприятия, способные проводить ремонт вагонного состава. Надо загружать свою промышленность. Сегодня мы не видим такого подхода от профильного министерства, от правительства. И вообще мне кажется, что ныне абсолютно погублена транспортная политика, промышленная, энергетическая. А это – сердце, это кровеносная система, это нервная система государства. И они должны быть в приоритете", – подчеркнул политик.

Он также представил железнодорожникам экономическую программу Партии "Відродження", которая называется "Собственный путь", в части, касающейся возрождения транспортной отрасли. Документ получил положительную оценку представителей профсоюза "УЗ".

Как отметил председатель профсоюзной организации ПАО "Украинская железная дорога" Вадим Кукса, указанный курс поможет решить многие проблемы железнодорожников и остановить миграцию квалифицированных рабочих.

"Хочется прежде всего отметить то, что у Партии "Відродження" есть четкий план развития транспортной отрасли, в частности, строительства украинских вагонов, локомотивов. Реализация этой программы позволит обеспечить рост заработной платы, которая была бы конкурентной на рынке труда. Рабочие, которые трудятся на особо ответственных участках – например, монтируют узлы в пассажирских, грузовых вагонах, – должны получать высокую зарплату. Мы верим, что озвученные сегодня инициативы будут мотивировать людей на качественный труд и пойдут на пользу государству", – сказал Вадим Кукса.