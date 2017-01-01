Конец "евроблях". Итоги льготной растаможки

В пятницу, 22 февраля, заканчивается льготный период для растаможки "евроблях". Власти рапортуют о рекордных поступлениях в госбюджет, а активисты уверяют, что новые ставки акциза не сработали.

Эпопея с авто на иностранной регистрации в Украине подходит к концу. Осень “евробляхеры” устраивали митинги, перекрывали улицы и виделись серьезной общественной силой.

После принятия закона о новых правилах растаможки протестный запал стих. Более 200 тысяч автомобилей уже переоформлено по новым правилам. У остальных есть время до мая, чтобы завершить все процедуры. Далее правоохранители должны начать выписывать серьезные штрафы владельцам нелегально завезенных в страну автомобилей.

Именно от работы полиции и будет зависеть, покончено ли с “евробляхами” в Украине, или еще нет.

Кто успел

По данным Государственной фискальной службы, с 25 ноября 2018 года - начала действия льготного периода для растаможки оформлено было более 204 тысяч транспортных средств.

В результате этих операций в государственный бюджет было уплачено 12,8 миллиардов гривен.

Из этих автомобилей - 130,4 тысячи это авто с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей. Большая часть таких машин находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. Растаможка освободила владельцев таких авто от административной ответственности.

Изначально в правительстве рассчитывали заработать на "евробляхах" до 10 миллиардов гривен. То есть поступления уже превзошли ожидания.

После 22 февраля 2019 года владельцы авто будут платить за оформление полную ставку акциза.

По официальным данным ГФС, по состоянию на 25 ноября прошлого года в Украине находилось около 640 тысяч авто, которые необходимо было растаможить.

Самые дорогие

В Государственной фискальной службе составили Топ-5 самых дорогих "евроблях", владельцы которых воспользовались льготным режимом растаможивания.

Мнение активистов

В организации Авто Евро Сила заявляют, что сейчас в Украине растаможено лишь около 5% авто на еврономерах, половину из которых было ввезено уже после вступления в силу новых законов.

По словам главы Авто Евро Силы Олега Ярошевича, автодилеры пользуются льготным периодом, чтобы ввезти побольше автомобилей, а продавать их будут позже.

"В общем, согласно даже показателей ГФС, 50% из них – свежезавезенные автомобили, которые прибыли в Украину после 25 декабря. Автодилеры бросились завозить авто со скидкой 50% от уплаты акциза. Они сейчас навозят их сюда в Украину, а потом будут реализовывать", – рассказал Ярошевич.

По его мнению, из около двух миллионов "евроблях" растаможено лишь 50 тысяч, то есть менее 5%. Вместе с тем значительное количество украинцев просто вывезли свои машины на еврономерах за границу и оставили их там, чтобы избежать штрафов. При этом нет никакой статистики, сколько людей так поступило.

Активисты обещают добиваться продолжения льготного периода для растаможки автомобилей на иностранной регистрации, соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. Но в правительстве заявили, что планов по продлению льготного периода нет.

Что делать тем, кто не успел

Или растамаживать автомобили по более дорогой цене, или продать авто на запчасти, или вывезти из страны.

"Что будет с теми, кто не воспользуется этим правом, то на сегодня мы видим две опции - это вывоз авто за пределы территории Украины, а второй вариант - фактическая продажа этих авто на запчасти", - отметил заместитель министра финансов Сергей Верланов.

В то же время, присутствующий на пресс-конференции исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной фискальной службы Виктор Кривицкий заявил, что "рынок сам отрегулирует, сколько будет стоить разобранный на запчасти автомобиль".