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Президенты Литвы, Украины и Польши обсудили новые санкции против РФ

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Если агрессивные действия России в Керченском проливе продолжатся, давление на нее должно быть усилено, считают в Литве.
Грибаускайте считает, что давление на РФ в случае дальнейшей агрессии нужно усилить
Грибаускайте считает, что давление на РФ в случае дальнейшей агрессии нужно усилить
EPA/UPG

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Президенты Украины, Литвы и Польши обсудили в Люблине возможность введения дополнительных санкций в отношении РФ за ее агрессию в Керченском проливе. Об этом сообщает Укринформ.

По словам президента Литвы Дали Грибаускайте, Литва продолжит всесторонне поддерживать Украину. “Речь идет не только о стабилизации Украины, но и о безопасности Балтийского региона“, - подчеркнула она.

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При этом Грибаускайте назвала позитивным сигналом расширение списка российских функционеров, которые будут подпадать под санкции.

“Цель санкций - показать, что ЕС не приемлет этого и будет давить на Россию дальше. А, если РФ не будет поддерживать диалога по Украине и в дальнейшем будет проводить агрессивную политику в районе Керчи, давление усилится“, - отметила она.

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Напомним, ранее США пообещали президенту Петру Порошенко не проводить встреч с россиянами до освобождения украинских моряков.

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Теги: ЕС, санкции, РФ, Литва, Польша, Украина
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