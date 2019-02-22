Супрун рассказала о причинах смертей и болезней после прививок

И.о. министра здравоохранения отметила, что с момента вспышки кори в Украине от нее умерли 30 человек, а от вакцинации - ни одного.

Статистические данные миллионов людей, которые собирались учеными после вакцинации, свидетельствуют, что вакцины не убивают, они сохраняют жизнь. Об этом в пятницу, 22 февраля, на своей странице в соцсети Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, смерть после прививки не означает смерть от прививки.

Чиновница пишет, что противники прививок не анализируют данные. Нужно зафиксировать и отследить все смерти, прежде чем делать выводы. Статистику ухудшения здоровья собрали в американской базе Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), однако исследователи считают, что причина кроется не в прививке.

Супрун также рассказала о наиболее частых причинах смертей и болезней после прививок за последние 70 лет.

1. Вакцины не создали сразу идеальными - первые вакцины действительно могли давать опасные последствия. Поэтому были случаи, когда ряд зарегистрированных вакцин изымали из обращения, прекращали использовать.

2. Ложные выводы - некоторые случаи изъятия вакцин были чрезмерными и неоправданными средствами предостережения.

3. Уязвимость младенцев, не обусловленная вакцинацией - риск смерти малышей до двух лет выше, чем у старших детей, но не из-за вакцины, а из-за ряда факторов: синдром внезапной детской смерти, врожденные болезни, несчастные случаи (например, когда мама во сне своим телом подавляет ребенка) и даже новообразования. Дети, рожденные с малым весом и те, которые плохо его набирают, и первые два года жизни умирают чаще, чем дети с нормальным.

4. Анафилактический шок - это мгновенная системная реакция иммунной системы - реакции гиперчувствительности, которая может быть фатальной. Она развивается в течение минут после введения вакцины. Супрун пишет, что в прививочных кабинетах на этот случай есть адреналин и другие лекарства. Шансы, что у вас начнется анафилаксия - сильная аллергическая реакция - один - два на миллион.

5. Иммунодефицит - побочная реакция на прививку живыми вакцинами может произойти из-за нарушения работы иммунной системы, а именно из-за первичного (врожденного) и приобретенного (вторичного) иммунодефицита, что может развиться, например, из-за противоопухолевой химиотерапии. После прививок от кори в США умерло шесть человек, все с разными случаями иммунодефицитных состояний, в том числе из-за длительного лечения кортикостероидами. Сами по себе иммунодефициты являются угрозой для жизни и делают вас чувствительными к тяжелому течению инфекций.

6. Синдром Гийена-Барре - редкая патология, когда собственная иммунная система повреждает свою же нервную систему.

"Есть ли связь между прививками и развитием синдрома Гийена - Барре? Есть данные, что вакцинация увеличивает этот шанс до 2 на 1 000 000 вакцинаций. Есть данные, что наоборот - предотвращает или просто не влияет", - сообщила Супрун.

7. Синкопа (потеря сознания) - некоторые люди реагируют на инъекцию внезапным падением давления, потерей сознания; - аутоиммунный/воспалительный синдром, вызванный адъювантами или синдром Шонфельда - в состав вакцин входят вещества, усиливающие иммунный ответ на вакцины - адъюванты. В генетически предрасположенных людей с семейной историей аутоиммунных болезней такие вещества, а также, например, силиконовые грудные импланты, сквален и гваякол, присутствующие в виски, могут вызвать хроническую усталость, синдром раздраженного кишечника, слабость и даже смерть. Синдром Шонфельда связывают с вакцинами против вируса папилломы человека и гриппа. Но следует понимать, что дело не в самих вакцинах, а в индивидуальной чувствительности, что встречается крайне редко.

Супрун подчеркнула, что в Украине все неблагоприятные реакции после прививок тщательно отслеживаются. В течение 30 дней после вакцинации каждый случай реакций, который не входит в ожидаемые для этой вакцины, обязательно фиксируется врачом. Информация о происшествии передается в лабораторные центры на национальном уровне, где исследуется взаимосвязь между ним и вакциной.

"30 смертей от кори - это факт. Ни одного случая смерти от вакцин в Украине не было зафиксировано за весь период независимости. Это тоже факт", - отметила и.о. главы Минздрава.

Ранее Супрун заявила, что одновременная вакцинация от нескольких заболеваний не приносит вреда здоровью.

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