В Харькове столкнулись трамваи

Оба транспортных средства на повороте пытались одновременно стать на одну и ту же колею.

В Харькове в пятницу, 22 февраля, столкнулись два трамвая, которые ехали по разным колеям, а в месте схождения развилки пытались одновременно заехать на линию. Соответствующее видео опубликовано в группе Х Салтовка в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел на перекрестке проспекта Тракторостроителей с улицей Героев Труда.

"Эпическое ДТП двух трамваев на перекрестке улицы Героев Труда и проспекта Тракторостроителей. Видели-видели, но такое ..." – говорится в сообщении.

"Кто ехал на красный, а кто на желтый стартовал! Для Харькова - это норма, увы!", "Умышленно уничтожают подвижной состав трамваев", "Борьба за клиента, который платит по 6, а не по 4. Видно, в прошлом маршрутчиками были", - так отреагировали на событие харьковчане.

Ранее власти Харькова повысили стоимость проезда в трамваях и троллейбусах с 4 до 6 гривен, однако суд приостановил это решение. В ответ мэрия приняла новое решение, в котором вновь повысила цены.

Напомним, на прошлой неделе во Франции столкнулись трамваи, в результате чего 12 человек пострадали.

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