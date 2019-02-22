Осколки в теле и боли: Адвокат рассказал о состоянии раненых моряков

Официальной информации об их здоровье Россия так и не предоставила.

Полозов говорит, что в теле каждого из раненых моряков остались осколки Facebook Николая Полозова

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У каждого из трех раненых военнопленных моряков остаются осколки в теле. Об этом рассказал адвокат Николай Полозов, передает Громадське.

Впрочем, официальной информации о состоянии их здоровья Россия до сих пор не предоставила, отметил он. В выписках, которые стали основанием для перевода раненых в “Лефортово“, говорится, что состояние их здоровья это позволяет.

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Полозов также добавил, что моряка катера “Бердянск“ Андрея Артеменко вывозили в больницу без соответствующего согласия, не сообщив о своих действиях.

“Его вывезли из СИЗО в городскую больницу №1 имени Пирогова в Москве, в течение 2-3 часов проводили какие-то медицинские манипуляции с использованием медтехники, при этом ему не говорили, что с ним делают“, - отметил адвокат.

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“Он не давал информированного согласия на проведение тех или иных процедур, ему не сообщили о результате. Но для галочки теперь омбудсмен Москалькова, российские власти будут заявлять, что вот: мы раненых обследовали“, - добавил он.

На подобные “обследования“ вывезли и украинского моряка Андрея Эйдера, по Василию Сороке пока информация отсутствует.

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Такие действия России не соответствуют требованиям по обеспечению медицинской помощи раненым, а отсутствие официальной информации затрудняет установление диагноза, схемы лечения и реабилитации, подчеркнул Полозов.

“Конечно же, нашим адвокатам раненые субъективно рассказывают о своем состоянии здоровья: болит рука, нога, у Артеменко падает зрение“, - говорит он.

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При этом, учитывая осколки в теле каждого моряка, в СИЗО “Лефортово“ нет даже медчасти - есть только врач, который обслуживает заключенных.

Напомним, ранее сообщалось, что украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой удалось переговорить с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой, поймав последнюю в коридоре парламента Греции. От официальной встречи Москалькова отказывалась.