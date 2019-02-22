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Грибаускайте, Дуда и Порошенко обсудили санкции

Комментариев: 8
Президенты Украины, Литвы и Польши обсудили антироссийские санкции, в частности за инцидент в Керченском проливе.
Грибаускайте, Дуда и Порошенко обсудили санкции
president.gov.ua

На следующей неделе Евросоюз должен объявить, сколько россиян будет внесено в "черный список" после захвата украинских кораблей возле Керченского пролива. Об этом сказала президент Литвы Даля Грибаускайте во время визита в Польшу в пятницу, 22 февраля, где встретилась с президентами Аджеем Дудой и Петром Порошенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Они мне известны, но комментировать еще рано", - сказала Грибаускайте.

На вопрос, достаточно ли расширения "черного списка", она ответила, что "целью санкций не является количество". "Целью санкций является заявление, что ЕС видит, что происходит, и с этим не мирится", - пояснила президент.

Она пообещала предложить ввести дополнительные санкции против России, если она "будет продолжать агрессивную политику" в отношении Украины. 

"Если события и дальше будут развиваться плохо, и Россия не станет разговаривать, а также будет продолжать агрессивную политику во всей Украине и на Керченском полуострове, то, вне всякого сомнения, мы предложим и дополнительные санкции", - сказала Грибаускайте.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Порошенко, в свою очередь, заявил, чт Украина рассчитывает на то, что мировое сообщество усилит давление на Россию.

"Я рассчитываю на усиление давления на РФ, в том числе и через санкционные механизмы. Потому что санкции - это не ответственность России. Санкции - это механизм для того, чтобы мотивировать Россию сесть за стол переговоров, выполнять взятые на себя обязательства, прекратить войну", - сказал Порошенко.

Ранее сегодня Порошенко, Дуда и Грибаускайте встретились с личным составом общего украинско-польско-литовского военного подразделения ЛитПолУкрбрига имени Великого гетмана Константина Острожского в Люблине. 

 

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Теги: Россия, Украина, Польша, Литва, Порошенко, санкции, Даля Грибаускайте, санкции против России, Анджей Дуда
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Rangol    22.02.2019, 19:48
Оценка:  0
Rangol
Кто с кем и что обсудил на троих под забором, где все знают, что написано на этом заборе
fkrfyfan    22.02.2019, 19:41
Оценка:  +1
fkrfyfan
Три руководителя крупнейших экономических и военных держав (одна из них самая нищая в европе)
VSHIVANKA    22.02.2019, 19:31
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ЧТО ЭТИ ДЕВОЧКИ ПО ВЫЗОВУ , ЭТИ АМЕРИКАНСКИЕ ШЛЮХИ МОГУТ СДЕЛАТЬ РОССИИ , ЕСЛИ ДАЖЕ ИХ ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА УЖЕ ВЫДОХЛИСЬ И ЗАЯВЛЯЮТ , ЧТО САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ НЕ РАБОТАЮТ ? )))))
Latvian    22.02.2019, 19:13
Оценка:  -3
Latvian
Считаю, что давно пора запретить въезд всему российскому руководству на территорию ЕС и НАТО, пока не исправятся и не пойдут на разумный, без ультиматумов, диалог, особенно ув. Захаровой. Бесит она меня своей, простите, тупорылостью и ретроградностью.
farfalle    22.02.2019, 19:33
Оценка:  +2
farfalle
Шпрота, а уж как ты надоел...
iseamaster    22.02.2019, 19:37
Оценка:  0
iseamaster
Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте про те, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей....
farfalle    22.02.2019, 19:42
Оценка:  0
farfalle
Да ладно, Захарова сюда не заходит
realkartowka    22.02.2019, 19:11
Оценка:  +1
realkartowka
Три американские шавки -ни чести,ни самоуважения,ни грамма независимости..
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