Atlantic Council: Зеленский – единственный достойный выбор для Украины

Избрание Владимира Зеленского президентом Украины поможет лишить олигархов определяющего влияния на процессы и построить демократическое государство, где царит верховенство закона. Поэтому западным партнерам Украины и реформаторам внутри страны уже сейчас следует начинать налаживать контакты с кампанией Зеленского. Об этом в статье Why Zelenskiy Is the Only Decent Choice for Ukraine для Atlantic Council (США) пишет бывший глава одного из подразделений Еврокомиссии и аналитик международных отношений в Брюсселе Виллем Альдерсхофф.

«Выбор для украинских реформаторов четкий: единственный шанс превратить Украину в страну без определяющей роли олигархов, с настоящими демократическими институтами и законом, который будет касаться всех, лежит через избрание Зеленского. Чтобы увеличить его шансы на победу, реформаторы должны высказать и объяснить свою поддержку. Это позволит им также наладить доверие с кандидатом и убедиться, что он выберет себе опытных советников, когда придет время. В то же время, Евросоюз и США должны начать строить закулисные контакты с кампанией Зеленского. Стабильная, процветающая и демократическая Украина – это не только то, чего жаждут украинцы, но и критически важный интерес Запада», – сказано в материале, перевод которого приводит УНИАН.

Автор отмечает, что ни один из кандидатов-политиков, которые сейчас имеют шансы на выход во второй тур, не может похвастаться значительными реформаторскими достижениями. Реформы, воплощенные во времена президентства Петра Порошенко, носят в основном экономический характер. Но его обещания установить справедливость и верховенство закона не были выполнены.

«Порошенко активно подрывал усилия по демонтажу украинской олигархической системы, блокируя реальную реформу юстиции, эффективные антикоррупционные меры и электоральную реформу. Ни один член внутреннего круга экс-президента Виктора Януковича не был обвинен в ограблении страны. Почти никакие средства не были возвращены, а ни один из тех, кто играл ключевую роль в ужасных убийствах на Майдане, не был осужден. Тимошенко всегда будет ассоциироваться с сомнительными способами накопления богатства в начале ее карьеры. Годы, когда она была премьер-министром, тоже не ознаменовались реформами», – констатирует Виллем Альдерсхофф.

В свою очередь Зеленский хорошо себя проявил во время встречи с антикоррупционными организациями, которые они проводят с кандидатами в президенты.

«Зеленский был на высоте. Он хочет очистить прокуратуру, перезагрузить организацию, которая проверяет декларации о доходах чиновников, и отобрать у СБУ антикоррупционные полномочия. В противоположность этому, Порошенко даже не появился, чтобы поговорить о коррупции, а Тимошенко пообещает, что угодно», – пишет аналитик.

Относительно упреков в сторону Зеленского об отсутствии политического опыта, автор считает, что это можно компенсировать командой профессиональных и опытных советников. Кроме того, по его мнению, не стоит говорить о тесной связи между Зеленским и олигархом Игорем Коломойским из-за того, что проекты студии «Квартал 95» выходят на канале «1+1», который принадлежит ему.

«Каждое популярное телевидение в Украине и большинство крупных компаний принадлежат олигархам. У всех ли их работников есть достижимая связь с олигархами-владельцами? Если даже что-то такое существует, было бы трудно поверить, что Порошенко и Тимошенко не имеют таких отношений тоже. К примеру, существует много спекуляций о том, что Коломойский делает ставку и на Тимошенко, поддерживая ее кандидатуру», – сказано в материале.