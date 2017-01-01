В Николаеве задержали сутенера-педофила

Злоумышленник, который ранее уже был осужден за аналогичные преступления, организовывал интим-встречи мужчин с мальчиками-подростками.

Правоохранители задержали в Николаеве 30-летнего мужчину, который систематически "поставлял" заказчикам подростков для оказания сексуальных услуг. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщает пресс-служба полиции области.

Сводника задержали накануне, когда он привез очередного несовершеннолетнего к клиенту и получил за это 2000 гривен, из которых 500 - должен был отдать "подопечному".

Подозреваемому готовится подозрение по статье о создании или содержании мест разврата и сводничестве. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до семи лет. Также будет решаться вопрос о привлечении к ответственности клиентов задержанного.

Отмечается, что злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за развращение несовершеннолетних, изнасилование неестественным способом и сводничество для разврата подростков, за что был осужден на 11 лет, однако, через шесть лет был освобожден условно досрочно и полтора года назад оказался на свободе и продолжил заниматься организацией детской проституции, получая от этого прибыль.

Подростков, готовых за деньги выполнять сексуальные прихоти педофилов, преступник находил среди своего окружения.

Напомним, на прошлой неделе под Киевом поймали подозреваемого в педофилии немца. Н:а родине его разыскивают за изнасилование детей.

Ранее сообщалось, что в Киевской области 44-летний мужчина в течение года совершал развратные действия в отношении семилетней дочери своего товарища.

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