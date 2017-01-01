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Австрийский суд разрешил экстрадицию Фирташа в США

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Окончательное решение о возможной экстрадиции Фирташа будет принимать министр юстиции Австрии.
Дмитрия Фирташа могут экстрадировать в США
Дмитрия Фирташа могут экстрадировать в США

Экстрадиция украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США допустима. Такое решение принял Высший земельный суд Вены, сообщает в пятницу, 22 февраля, ВВС.

Этим решением суд удовлетворил апелляцию прокуратуры Вены на предварительный отказ суда в выдаче бизнесмена.

Однако, по заявлению судьи, окончательное решение об экстрадиции Фирташа в США будет принимать федеральный министр юстиции Австрии.

Напомним, 12 марта 2014 года Дмитрия Фирташа задержали в Австрии по запросу Министерства юстиции США.

Ведомство обвиняло украинского бизнесмена в даче взятки в размере 18,5 млн долларов для того, чтобы получить разрешение на добычу титанового сырья в Индии. Готовую продукцию затем планировали продавать в США.

По этому делу проходят шесть человек, среди которых - индийский парламентарий, венгерский, индийский и шриланкийский предприниматели.

По версии следствия, подозреваемые подкупили индийских чиновников, чтобы получить разрешение на разработку титановой шахты в индийском штате Андхра-Прадеш.

А в январе 2019 года сообщалось, что суд на Кипре арестовал активы Фирташа

А в прошлом году генпрокурор Украины Луценко заявлял, что готовит подозрения бизнесмену Дмитрию Фирташу.

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Теги: США, Фирташ, Австрия, Дмитрий Фирташ, экстрадиция
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Источник: korrespondent.net

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