Киев: Нужно больше кораблей НАТО в Черном море

Порошенко призвал усилить присутствие НАТО, заявив, что корабли Альянса будут стабилизирующим фактором в регионе.

Президент Петр Порошенко заявил о необходимости увеличить присутствие военных кораблей НАТО в Черном море. Об этом он сказал в интервью телеканалу FoxNews. сообщает в пятницу, 22 февраля, пресс-служба президента.

По словам Порошенко, РФ использует Крым для размещения там ракет, что дестабилизирует регион.

"Мы должны усилить присутствие кораблей НАТО в Черном море. После незаконной аннексии Крыма полностью разрушен баланс сил в Черном море", - заявил Порошенко.

Вместе с тем, он не исключил дальнейшие возможные агрессивные действия России в Черном море.

"Как это было с нападением на украинские военные катера. Именно поэтому присутствие кораблей НАТО станет фактором стабилизации", - сказал он.

Выход для Украины. НАТО растет в Черном море

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен наращивать военное присутствие в Черном море в ответ на нарушение Россией международных норм.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet