Кабмин хочет увеличить стоимость обучения в ВУЗах

Повышение стоимости затронет тех, кто получает степень магистра. При этом для студентов вечерней, заочной и дистанционной форм обучение подешевеет.

В Минобразовании готовят изменение стоимости обучения в ВУЗах Дмитро Ніконоров

В Министерстве образования хотят изменить принцип определения стоимости обучения в вузах на контрактной форме обучения. Соответствующий проект постановления опубликован для общественного обсуждения на сайте ведомства.

Документ предлагает изменить так называемую "индикативную себестоимость" для разных форм обучения.

Согласно документу, индикативная себестоимость будет определяться как 60% в 2020 году, 70% в 2021 году, 80% с 2022 года.

Индикативную себестоимость предлагается уменьшить для вечерней формы получения образования на 25%, для заочной и дистанционной форм - на 50%, и увеличить на 30% для образовательной степени магистра.

Нововведение коснется следующих специальностей: культура и искусство, гуманитарные науки, социальные и поведенческие науки, журналистика, управление и администрирование, право, архитектура и строительство, ветеринарная медицина, здравоохранение, сфера обслуживания, публичное управление и администрирование, международные отношения.

Ранее Минобразования изменило условия поступления в ВУЗы. В частности, изменения затронут творческие конкурсы, льготы и проходные баллы.

Также Министерство образования представило новые правила приема в ВУЗы на 2019 год.

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