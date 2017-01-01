Итоги 22 февраля: Растаможка "евроблях", смерть в горах

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Льготная растаможка “евроблях“ завершилась; в Карпатах погибли туристы. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Дело против Омеляна из-за незаконного обогащения направили в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Соломенский районный суд Киева обвинительный акт в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Установлено, что, работая исключительно на госслужбе, Омелян не мог сэкономить достаточно средств, чтобы в 2015 году приобрести новый автомобиль премиум класса за более 1,4 млн гривен и хранить наличными 90 тысяч долларов и 25 тысяч евро.

Деньги “семьи Януковича“ перечислили в госбюджет

На счет казначейской службы поступили 1 млрд 478,5 млн гривен, переданных государству в порядке спецконфискации средств окружения бывшего президента Виктора Януковича. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

В Украине закончился период льготной растаможки “евроблях“

В Украине закончился льготный период для растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Власти рапортуют о рекордных поступлениях в госбюджет, а активисты уверяют, что новые ставки акциза не сработали.

Более 200 тысяч автомобилей уже переоформлено по новым правилам. У остальных есть время до мая, чтобы завершить все процедуры. Далее правоохранители должны начать выписывать серьезные штрафы владельцам нелегально завезенных в страну “евроблях“.

Венгеро-украинский конфликт перерос в новый скандал

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш назвал “полуфашистским“ украинский закон об образовании и заявил, что Венгрия продолжает настаивать на внесении изменений в него. Он отметил, что надеется на смену власти в Киеве и на более продуктивный диалог с новой администрацией.

МИД Украины назвал недопустимыми дальнейшие требования относительно изменения принятого закона, манипулирование такими эпитетами как “полуфашистский закон“, как и фактам относительно его содержания.

В горах Карпат погибли туристы

В горах Карпат в результате обморожения погибли два туриста. На спасательный пост вблизи горы Поп Иван обратилась группа туристов из восьми человек. Трое из них были доставлены на пост на носилках с признаками обморожения. Двое из них погибли.

США назвали страны, в которых хотят смены власти

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, где еще Соединенные Штаты намерены добиться смены власти. По его словам, США намерены действовать так же, как действуют на территории Венесуэлы, на Кубе и в Никарагуа.

“Я надеюсь, что в каждой из этих стран граждане понимают, что иго авторитаризма, которое было им навязано, не является необходимым“, – сказал Помпео.