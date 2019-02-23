Стартовый рейтинг Гриценко оказался хрупким и нестабильным, - эксперт

Анатолий Гриценко мог бы выполнить функцию заведения в политику новых политиков, но он не способен это сделать, потому что рассчитывая на высокий стартовый рейтинг, не создал партийную структуру и не убедил избирателей в серьезности своего политического имиджа - считает исполнительный директор Украинского института будущего, Виктор Андрусив.

Об этом пишут Украинские Новости.

Старт политической кампании Гриценко всегда похож и базируется на достаточно высоком начальном рейтинге. Однако, именно высокий начальный рейтинг является причиной всех политических неудач Гриценко и делает политика своим заложником, - считает Андрусив. Вся коммуникация главы партии "Громадянська позиція" с избирателями и с возможными союзниками базируется на месседже "смотрите у меня высокий рейтинг, власть меня боится, все идите ко мне". Однако политик не понимает, что в основе его стартового рейтинга - респонденты, которые "не определились" или "против всех" кандидатов. У Гриценко нет собственного "ядерного электората", который четко стоит за своего кандидата - поэтому стартовый высокий рейтинг Анатолия Степановича временный и хрупкий, - считает кандидат политических наук и автор книги "Изменить будущее", Виктор Андрусив.

Именно из-за культа собственного рейтинга, Анатолий Гриценко не концентрировался на построении структуры собственной партии, а рассчитывал на коалицию с представителями других демократических сил, ожидая, что "братья меньшие" должны прийти и поддержать его. Но время прошло, рейтинг политика снизился и смыслы для политических союзов потеряно. Кадровые назначения Гриценко в регионах откровенно слабые, а структура "Громадянської позиції" фактически мертва - об этом говорят результаты выборов в ОТГ, на которые Гриценко не обратил внимание. А именно в этих выборах и "закалялась сталь" будущих избирательных структур Порошенко и Тимошенко, - объясняет эксперт.

Проблем кандидату Анатолию Гриценко добавляет и образ "першого непрохідного", потому что другого образа штабисты политику не создали, политик находится в конфликте своего образа.

Он хочет казаться резким, принципиальным, жестким военным. Но, собственно, Украина переживает войну, и как эти вещи практически проявили себя в его исполнении? Что именно он делал во время войны, что предлагал? Я только зафиксировал, что он постоянно что-то требовал от Порошенко. Это очень мало на фоне того, как тысячи украинцев искали возможности внести свой вклад в победу. Гриценко хочет казаться крутым мощным аналитиком. Но мощный аналитик должен выдавать серьезные качественные документы. Я вот постоянно жду от него "Стратегии разрешения конфликта на Донбассе". Зато я слышу какие-то невнятные речи о каких-то секретных документах переданных генералам НАТО, ЦРУ и тому подобное ... Я глубоко в этой теме, и понятия не имею, какие могут быть секретные разработки у кандидата, не причастного к военным действиям. Но я точно знаю, что можно представить свои позиции и стратегию без всякого "секретного пафоса", - пишет исполнительный директор Украинского института будущего, Виктор Андрусив.

Большой проблемой Гриценко является попытка объяснять свои поражения и неудачи даже в процессе кампании, которая еще не завершилась. Кандидат рассказывает избирателям, что власть его атакует и ограничивает доступ к СМИ, что у него недостаточного средств, потому что он очень честный.

"Может пора выстроить этому серьезное противодействие в виде эффективных структур на местах, сильных понятным месседжей и образа, развития социальной сети сторонников?" - обращается к политику эксперт.

В свое время, на съезде партии "Громадянська позиція", народный депутат Украины Мустафа Найем призвал Гриценко, Садового и Вакарчука договариваться об объединении, потому что это единственный шанс на победу. Похожие месседжи высказывал и народный депутат Украины Егор Соболев. Однако, по мнению политолога Владимира Фесенко, надежды Анатолия Гриценко стать центральной фигурой "демократической оппозиции" - бесполезны, потому что наиболее вероятный союзник Гриценко, Андрей Садовый, зарегистрировался в качестве кандидата на президентских выборах и борется за свою политическую перспективу и за шансы своей партии на парламентских выборах .