В поддержку Украины Pussy Riot устроили дерзкую акцию на шведском ТВ
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Активисты группы Pussy Riot устроили в прямом эфире шведского телевидения акцию против строительства газопровода Северный поток-2.
Об этом в Facebook сообщил член коллектива Алексей Кнедляковский.
Он напомнил, что Швеция дала согласие использовать её исключительную экономическую зону и порты для строительства газопровода.
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“Когда активистов Pussy Riot пригласили на шведское телевидение в качестве гостей в студии, они немедленно решили воспользоваться ситуацией и захватить телевидение. В самый разгар шоу активисты заслонили ведущего огромным баннером Stop Nord Stream 2“, - написал Кнедляковский.
По его словам, “испуганные гости прятались под стулья, охрана материлась“.
“Но мы обращались не к ним. Мы обращались ко всей Европе. Остановите Путина! Остановите Северный Поток 2! Остановите войну! Помогите Украине!“ - добавил он.
Как сообщалось, в декабре 2017 года у здания ФСБ Pussy Riot развернули баннер “С днем рождения, палачи“.
Это одна из великих перемог почувствовать поддержку страны, пусть даже с привкусом письки!