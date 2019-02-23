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В поддержку Украины Pussy Riot устроили дерзкую акцию на шведском ТВ

Комментариев: 4
Испуганные гости ТВшоу прятались под стулья, охрана материлась.
Pussy Riot обращались ко всей Европе: "Остановите Северный Поток 2! Остановите войну! Помогите Украине!“
Pussy Riot обращались ко всей Европе: "Остановите Северный Поток 2! Остановите войну! Помогите Украине!“
скриншот из видео

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Активисты группы Pussy Riot устроили в прямом эфире шведского телевидения акцию против строительства газопровода Северный поток-2.

Об этом в Facebook сообщил член коллектива Алексей Кнедляковский.

Он напомнил, что Швеция дала согласие использовать её исключительную экономическую зону и порты для строительства газопровода.

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“Когда активистов Pussy Riot пригласили на шведское телевидение в качестве гостей в студии, они немедленно решили воспользоваться ситуацией и захватить телевидение. В самый разгар шоу активисты заслонили ведущего огромным баннером Stop Nord Stream 2“, - написал Кнедляковский.

По его словам, “испуганные гости прятались под стулья, охрана материлась“.

“Но мы обращались не к ним. Мы обращались ко всей Европе. Остановите Путина! Остановите Северный Поток 2! Остановите войну! Помогите Украине!“ - добавил он.

Как сообщалось, в декабре 2017 года у здания ФСБ Pussy Riot развернули баннер “С днем рождения, палачи“.

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Теги: Россия, Швеция, Pussy Riot
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Комментариев (4)
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ИИИИИИИИИИ    23.02.2019, 12:15
Оценка:  +2
ИИИИИИИИИИ
Голые сиськи, бешеные письки... Какими-то не теми местами защищают Украину)
big-werasd    23.02.2019, 11:53
Оценка:  +3
big-werasd
Бешенные письки поддержали Украину!
Это одна из великих перемог почувствовать поддержку страны, пусть даже с привкусом письки!
Latvian    23.02.2019, 11:56
Оценка:  -4
Latvian
Свобода слова и самовыражения все-таки в ЕС, ибо в РФ этих товарищей сразу бы привлекли по статье за экстремизм.
big-werasd    23.02.2019, 11:59
Оценка:  +3
big-werasd
Та судя по видео их и там не наградили
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