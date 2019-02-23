В поддержку Украины Pussy Riot устроили дерзкую акцию на шведском ТВ

Испуганные гости ТВшоу прятались под стулья, охрана материлась.

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Активисты группы Pussy Riot устроили в прямом эфире шведского телевидения акцию против строительства газопровода Северный поток-2.

Об этом в Facebook сообщил член коллектива Алексей Кнедляковский.

Он напомнил, что Швеция дала согласие использовать её исключительную экономическую зону и порты для строительства газопровода.

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“Когда активистов Pussy Riot пригласили на шведское телевидение в качестве гостей в студии, они немедленно решили воспользоваться ситуацией и захватить телевидение. В самый разгар шоу активисты заслонили ведущего огромным баннером Stop Nord Stream 2“, - написал Кнедляковский.

По его словам, “испуганные гости прятались под стулья, охрана материлась“.

“Но мы обращались не к ним. Мы обращались ко всей Европе. Остановите Путина! Остановите Северный Поток 2! Остановите войну! Помогите Украине!“ - добавил он.

Как сообщалось, в декабре 2017 года у здания ФСБ Pussy Riot развернули баннер “С днем рождения, палачи“.