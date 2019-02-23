Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбасс доставили 190 тонн гумпомощи

Комментариев: 7
Красный Крест отправил на подконтрольные сепаратистам территории девять грузовиков со стройматериалами.
Красный Крест направил на Донбасс гумпомощь
Красный Крест направил на Донбасс гумпомощь

Международный комитет Красного Креста направил в Донецкую и Луганскую область гуманитарную помощь общим весом в 190 тонн. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Так, за прошедшие сутки через КПВВ Новотроицкое девять грузовиков миссии Международного комитета Красного Креста перевезли 190 тонн стройматериалов на неподконтрольную Киеву территорию в качестве гуманитарной помощи.

Напомним, на прошлой неделе Красный Крест направил на Донбасс 232 тонны гумпомощи.

Ранее ООН создала фонд гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Его цель - оказание помощи жителям Донбасса, страдающих от вооруженного конфликта по обе стороны линии разграничения сторон.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, Гуманитарная помощь, красный крест, пограничники
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
vsg-59    23.02.2019, 12:37
Оценка:  0
vsg-59
Донбас уже не вопит, что Украину кормит? Себя содержать не могут.
Nesdeshniy    23.02.2019, 12:39
Оценка:  -1
Nesdeshniy
А не окраина ли вопила про дотационный регион? Теперь вы там на окраине без Донбасса и чё, жить лучше стали. как там тарифы?
Boxerogos    23.02.2019, 12:31
Оценка:  -2
Boxerogos
Спасибо.
BROKER666    23.02.2019, 12:20
Оценка:  -1
BROKER666
во дебилы... неужели не понимают, что это всё уйдёт сепарам а не мирным жителям...
Boxerogos    23.02.2019, 12:32
Оценка:  -1
Boxerogos
Тебе,бессильному боту,конечно виднее куда и что уходит.))))))))))
doc1    23.02.2019, 12:07
Оценка:  -1
doc1
Зачем? Пусть моск али им жрать возят!
Boxerogos    23.02.2019, 12:33
Оценка:  -1
Boxerogos
Донбасс-это Украина?Или нет?
Nesdeshniy    23.02.2019, 12:38
Оценка:  -1
Nesdeshniy
Донбасс - республика, а красный крест - всемирная организация помогающая жителям Донбасса от внешней агрессии Киевской хунты....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь