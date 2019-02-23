На Донбасс доставили 190 тонн гумпомощи

Красный Крест отправил на подконтрольные сепаратистам территории девять грузовиков со стройматериалами.

Международный комитет Красного Креста направил в Донецкую и Луганскую область гуманитарную помощь общим весом в 190 тонн. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Так, за прошедшие сутки через КПВВ Новотроицкое девять грузовиков миссии Международного комитета Красного Креста перевезли 190 тонн стройматериалов на неподконтрольную Киеву территорию в качестве гуманитарной помощи.

Напомним, на прошлой неделе Красный Крест направил на Донбасс 232 тонны гумпомощи.

Ранее ООН создала фонд гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Его цель - оказание помощи жителям Донбасса, страдающих от вооруженного конфликта по обе стороны линии разграничения сторон.

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