Из железнодорожного вокзала Харькова эвакуировали людей

Аноним сообщил в полицию о "минировании" Южного вокзала Харькова. Правоохранители проверяют информацию.

На железнодорожном вокзале в Харькове в субботу, 23 февраля, взрывотехники ищут взрывчатку. О "минировании" вокзала правоохранителям заявил аноним, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что информация о том, что в здании Южного вокзала заложена взрывчатка, поступила в субботу, в 8:40.

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"Для проверки информации на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Проводится осмотр помещений и эвакуация людей", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне "минировали" вокзал во Львове. Однако информация не подтвердилась.

Как сообщалось, за "шутку" о взрывчатке на вокзале в Ровно парень может сесть на 6 лет.