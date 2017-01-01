Из железнодорожного вокзала Харькова эвакуировали людей
На железнодорожном вокзале в Харькове в субботу, 23 февраля, взрывотехники ищут взрывчатку. О "минировании" вокзала правоохранителям заявил аноним, сообщает пресс-служба полиции области.
Отмечается, что информация о том, что в здании Южного вокзала заложена взрывчатка, поступила в субботу, в 8:40.
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"Для проверки информации на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Проводится осмотр помещений и эвакуация людей", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне "минировали" вокзал во Львове. Однако информация не подтвердилась.
Как сообщалось, за "шутку" о взрывчатке на вокзале в Ровно парень может сесть на 6 лет.