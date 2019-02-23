Наемник “Москва“ рассказал о применении фосфорных бомб на Донбассе

Опубликована полная версия интервью с россиянином, воевавшим на Донбассе.

Сейчас боевик ушел в монастырь в Пензенской области РФ скриншот из видео

Наемник российско-террористических войск, воевавший на стороне “ДНР“ на украинском Донбассе, рассказал о применении боевиками фосфорных бомб.

Фрагмент интервью опубликован в Youtube.

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Александр Костин с позывным “Москва“, ранее был “старшим лейтенантом вооруженных сил ДНР“ и командовал танковым взводом. Сейчас мужчина ушел в монастырь в Пензенской области РФ.

По его словам, боевики в свою время забросали всю Семёновку Донецкой области фосфорными бомбами.

“Просто её выжигали... Моторола лично занимался провокациями, а ВСУ придерживались перемирия. Спасибо ростовским врачам за ногу“, - сказано в сообщении.

Как сообщалось в 2017 году, онкобольной доброволец рассказал, что в зоне АТО много техники из Чернобыля.