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Наемник “Москва“ рассказал о применении фосфорных бомб на Донбассе

Комментариев: 4
Опубликована полная версия интервью с россиянином, воевавшим на Донбассе.
Сейчас боевик ушел в монастырь в Пензенской области РФ
Сейчас боевик ушел в монастырь в Пензенской области РФ
скриншот из видео

Наемник российско-террористических войск, воевавший на стороне “ДНР“ на украинском Донбассе, рассказал о применении боевиками фосфорных бомб.

Фрагмент интервью опубликован в Youtube.

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Александр Костин с позывным “Москва“, ранее был “старшим лейтенантом вооруженных сил ДНР“ и командовал танковым взводом. Сейчас мужчина ушел в монастырь в Пензенской области РФ.

По его словам, боевики в свою время забросали всю Семёновку Донецкой области фосфорными бомбами.

“Просто её выжигали... Моторола лично занимался провокациями, а ВСУ придерживались перемирия. Спасибо ростовским врачам за ногу“, - сказано в сообщении.

Как сообщалось в 2017 году, онкобольной доброволец рассказал, что в зоне АТО много техники из Чернобыля.

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Теги: "ДНР", война, наемник, Донбасс, россиянин, Россия, фосфорные бомбы
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Комментариев (4)
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Boxerogos    23.02.2019, 12:38
Оценка:  -4
Boxerogos
Бомб?У сепаров была в распоряжении авиация?
big-werasd    23.02.2019, 12:43
Оценка:  -3
big-werasd
Когда лепят фейки это не важно
big-werasd    23.02.2019, 12:31
Оценка:  -4
big-werasd
Передовой отряд боевых Карлсонов доставлял бомбы в Семёновку! Сам видел, отвечаю!
doc1    23.02.2019, 12:25
Оценка:  +2
doc1
ВЫВСЕВРЕТЕ!!! РУССКИЕНЕМОГУТБЫТЬТАКИМИПИТАРАСАМ И!
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