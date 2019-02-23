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В украинском селе подросток изнасиловал шестиклассника

Комментариев: 8
Изнасилование подросток снимал на видео.
14-летнего парня самого в детстве насиловал его собственный отец
14-летнего парня самого в детстве насиловал его собственный отец
depositphotos.com

В одном из украинских сел 14-летний подросток изнасиловал шестиклассника.

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

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"Ужасное преступление совершил несовершеннолетний парень. Когда стали разбираться в причинах, то установили, что именно таким образом пять лет назад одного этого парня насиловал его родной отец, который отбывает наказание в местах лишения свободы", - отметил Аброськин.

Как сообщалось 14 февраля, по информации волонтеров, в закарпатской приемной семье насилуют детей.

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Теги: изнасилование, педофилия, дети
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Комментариев (8)
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Никсвободен    23.02.2019, 14:08
Оценка:  -2
Никсвободен
6-классницу я бы сам не против попробовать. Но зачем другого парня?
chet_che    23.02.2019, 14:05
Оценка:  +3
chet_che
Следующий эгегей парад проведут в этом селе, будут показывать пример эвроинтеграции
Люблю_Украину    23.02.2019, 13:53
Оценка:  +4
Люблю_Украину
Евроинтегрировал пацана так же как и кучка бандитов евроинтегрировала всю страну
big-werasd    23.02.2019, 13:53
Оценка:  +3
big-werasd
Суровые реалии украинского мира
Boxerogos    23.02.2019, 13:38
Оценка:  +2
Boxerogos
ШОКоладный мир...
VSHIVANKA    23.02.2019, 13:32
Оценка:  0
VSHIVANKA
«…но украинская революция будет отличаться от всех прочих революций тесными мужскими связями. И я не говорю здесь о дружбе! Чтобы свергнуть с себя оккупацию м.оск.алей украинские мужчины должны познавать друг друга. Это путь к свободе, это путь к незалежности.
VSHIVANKA    23.02.2019, 13:33
Оценка:  0
VSHIVANKA
И я верю, что однажды такой день наступит». (Степан Бандера «Украинский народ и революция» 1950 год).
ЩЕНЯ ВМЭРЛА !!!
СМЕРТЬ Т.ВОРОГАМ !!!
ХЭРОЯМ В СРАЛО !!!
СУГС !!!
Chief-officer    23.02.2019, 13:31
Оценка:  +3
Chief-officer
Наследие "активистов"
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