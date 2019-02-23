В украинском селе подросток изнасиловал шестиклассника
Изнасилование подросток снимал на видео.
В одном из украинских сел 14-летний подросток изнасиловал шестиклассника.
Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
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"Ужасное преступление совершил несовершеннолетний парень. Когда стали разбираться в причинах, то установили, что именно таким образом пять лет назад одного этого парня насиловал его родной отец, который отбывает наказание в местах лишения свободы", - отметил Аброськин.
Как сообщалось 14 февраля, по информации волонтеров, в закарпатской приемной семье насилуют детей.
ЩЕНЯ ВМЭРЛА !!!
СМЕРТЬ Т.ВОРОГАМ !!!
ХЭРОЯМ В СРАЛО !!!
СУГС !!!