Муженко показал процесс разработки символики ВСУ

Историки, участвующие в разработке, ориентируются на лучшие мировые образцы, заявил главнокомандующий ВСУ.

В военных силах Украины идет активная работа по специалистов-историков по созданию национальной военной символики войск. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщил начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что специалисты ориентируются на лучшие мировые образцы.

"Украинские милитаристские традиции формируют будущее Вооруженных Сил Украины", - написал Муженко, добавив фото.

Напомним, в начале февраля сообщалось, что Порошенко утвердил символику Службы внешней разведки.

Ранее президент утвердил новый образец боевых знамен воинских частей.

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