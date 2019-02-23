УГКЦ хочет отслужить литургию в Софие Киевской. Филарет против

Богослужение греко-католиков в Соборе Святой Софии, по мнению почетного патриарха, может вызвать межконфессиональное противостояние.

Почетный патриарх ПЦУ Филарет призывает главу УГКЦ Блаженнейшего Святослава отказаться от проведения литургии в соборе Святой Софии в Киеве. Об этом патриарх Филарет в субботу, 23 февраля, написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что литургия УГКЦ в Соборе может вызвать конфликт между православными и греко-католиками и помешать межконфессиональному диалогу в Украине.

Патриарх также предположил, что это событие, с целью провокации, может использовать Россия, чтобы навредить украинскому народу и призвал Святослава отказаться от проведения паломничества и совершения литургии в соборе Святой Софии.

Он также выразил надежду, что Украинская православная церковь и Украинская греко-католическая церковь и в дальнейшем будут развивать свои хорошие отношения в духе взаимоуважения и любви и совместно служить на благо украинского народа.

Тем временем пресс-служба ПЦУ 23 февраля сообщила, что предстоятель церкви митрополит Епифаний 19 февраля отправил Главе УГКЦ Блаженнейшему Святославу письмо, "относительно вопросов, касающихся обеих церквей". В УГКЦ в ответ сообщили, что Святослав, находящийся ныне за рубежом, ознакомился с письмом. О содержании послания не сообщается.

Ранее глава УГКЦ Блаженнейший Святослав анонсировал проведение Божественной литургии в Софийском соборе в Киеве по случаю праздника Благовещения 7 апреля. Соответствующее разрешение было получено от Министерства культуры, в ведомстве которого находится Собор Софии Киевской.

Напомним, в Минкульте сообщили, что разрешат ПЦУ несколько раз в год служить в Софийском соборе.

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