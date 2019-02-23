Порошенко поддержал забывших, "какой сегодня день"

Президент напомнил, что еще несколько лет назад 23 февраля в Украине праздновали "День защитника Отечества".

Во время своего выступления во Львове в субботу, 23 февраля, президент Петр Порошенко заявил, что поддерживает тех, кто уже забыл, что сегодня за день. Видео выступления опубликовано на странице Порошенко в Facebook.

Вместе с тем, Порошенко напомним, что еще несколько лет назад в Украине праздновали "День защитника Отечества", который совпадал с праздником российской армии.

"Сегодня - 23 февраля. Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл. Почему? Потому что так и надо. Так меняется наша страна, изменения состоят из маленьких-маленьких составляющих, которые формируют новую Украину. Изменения в календаре ярко иллюстрируют, как меняется Украина", - заявил Порошенко.

Как известно, долгое время 23 февраля в Украине отмечали День защитника Отечества, однако с 2014 года вместо этого праздника был введен День защитника Украины, который отмечается 14 октября.

В Украине 14 октября отмечают День защитника

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