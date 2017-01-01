Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Львове второй день подряд "минируют" вокзал

Комментариев: 0
Кроме железнодорожного вокзала неизвестные сообщили о "минировании" автостанции и автозаправки.
Во Львове "заминировали" вокзал
Во Львове "заминировали" вокзал
facebook.com/MVS.LVIV

В полицию Львова в субботу, 23 февраля, поступило три анонимных сообщения о минировании железнодорожного вокзала, автостанции и автозаправки, сообщает пресс-служба полиции области.

"В период с 10.35 до 11.05 в полицию поступило три анонимных сообщения о заминировании автовокзала на улице Стрыйской, Главного железнодорожного вокзала и автозаправочной станции на улице Кузневича во Львове", - говрится в сообщении.

Все три объекта и прилегающие территории проверяли эксперты-взрывотехники и кинологи. Были эвакуированы около 700 человек. Никаких взрывоопасных или подозрительных предметов при обследовании правоохранители не обнаружили.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных производств, устанавливаются лица анонимов, которые предоставили ложные сообщения.

Как известно, сегодня во Львове находится президент Петр Порошенко.

Напомним, накануне неизвестные также "минировали" вокзал во Львове. Однако информация не подтвердилась.

А сегодня аноним сообщил в полицию о "минировании" железнодорожного вокзала в Харькове.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Львов, вокзал, полиция, минирование, заминирование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь