Во Львове второй день подряд "минируют" вокзал

Кроме железнодорожного вокзала неизвестные сообщили о "минировании" автостанции и автозаправки.

В полицию Львова в субботу, 23 февраля, поступило три анонимных сообщения о минировании железнодорожного вокзала, автостанции и автозаправки, сообщает пресс-служба полиции области.

"В период с 10.35 до 11.05 в полицию поступило три анонимных сообщения о заминировании автовокзала на улице Стрыйской, Главного железнодорожного вокзала и автозаправочной станции на улице Кузневича во Львове", - говрится в сообщении.

Все три объекта и прилегающие территории проверяли эксперты-взрывотехники и кинологи. Были эвакуированы около 700 человек. Никаких взрывоопасных или подозрительных предметов при обследовании правоохранители не обнаружили.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных производств, устанавливаются лица анонимов, которые предоставили ложные сообщения.

Как известно, сегодня во Львове находится президент Петр Порошенко.

Напомним, накануне неизвестные также "минировали" вокзал во Львове. Однако информация не подтвердилась.

А сегодня аноним сообщил в полицию о "минировании" железнодорожного вокзала в Харькове.

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