На Донбассе перед КПП Еленовка взорвался гражданский автобус

Данные о пострадавших уточняются.

Перед КПП образовалась очередь из авто dnews.dn.ua

На Донбассе у пункта пропуска Еленовка Донецкой области взорвался гражданский автобус.

Об этом в субботу, 23 февраля, сообщает Telegram-канал Inside Donetsk.

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По предварительной информации, при пересечении нейтральной зоны из Украины на оккупированную территорию водитель микроавтобуса выехал на грунтовую дорогу, после чего произошёл взрыв. Подробности инцидента устанавливаются.

Отмечается, что в результате происшествия, по разным данным, один человек погиб ещё двое или трое пострадали.

Как сообщалось 21 февраля, двое военных пострадали от взрыва на полигоне под Киевом.