"Гражданская" война: Сурков засветился съезде наемников "ЛДНР"

Бывший “премьер-министр ДНР“ Бородай на съезде заявил, что "без войны в Украине не обойтись", и пригрозил украинцам "кровавой кашей".

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В Президент отеле в Москве 15 февраля прошел съезд “Совета донбасских командиров-добровольцев“. Террористический “Союз Добровольцев Донбасса“ опубликовал в сети фотографии со съезда, на которых засветился помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков.

Об этом сообщают Новости Донбасса.

Во время заседания председатель “СДД“, бывший “премьер-министр ДНР“ Александр Бородай заявил: “В разгар выборной гонки от Киева можно ожидать чего угодно. В случае, если ситуация того потребует, мы мобилизуем добровольческое движение в самые кратчайшие сроки“.

После заседания Сурков сфотографировался с воевавшими за ЛДНР боевиками.

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Журналист Денис Казанский также подчеркнул, что Бородай на съезде заявил, что без войны в Украине не обойтись, и пригрозил украинцам “кровавой кашей“.

Как сообщалось, в октябре 2018 Сурков обсудил с Пушилиным “выборы“ в “ДНР“.