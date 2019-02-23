"Гражданская" война: Сурков засветился съезде наемников "ЛДНР"
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В Президент отеле в Москве 15 февраля прошел съезд “Совета донбасских командиров-добровольцев“. Террористический “Союз Добровольцев Донбасса“ опубликовал в сети фотографии со съезда, на которых засветился помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков.
Об этом сообщают Новости Донбасса.
Во время заседания председатель “СДД“, бывший “премьер-министр ДНР“ Александр Бородай заявил: “В разгар выборной гонки от Киева можно ожидать чего угодно. В случае, если ситуация того потребует, мы мобилизуем добровольческое движение в самые кратчайшие сроки“.
После заседания Сурков сфотографировался с воевавшими за ЛДНР боевиками.
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Журналист Денис Казанский также подчеркнул, что Бородай на съезде заявил, что без войны в Украине не обойтись, и пригрозил украинцам “кровавой кашей“.
Как сообщалось, в октябре 2018 Сурков обсудил с Пушилиным “выборы“ в “ДНР“.