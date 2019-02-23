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"Гражданская" война: Сурков засветился съезде наемников "ЛДНР"

Комментариев: 1
Бывший “премьер-министр ДНР“ Бородай на съезде заявил, что "без войны в Украине не обойтись", и пригрозил украинцам "кровавой кашей".
"Гражданская" война: Сурков засветился съезде наемников "ЛДНР"
© novosti.dn.ua
Фото 1/7
  • Мероприятие состоялось в Москве
  • Мероприятие состоялось в Москве
  • Мероприятие состоялось в Москве
  • Мероприятие состоялось в Москве
  • Мероприятие состоялось в Москве
  • Мероприятие состоялось в Москве
  • Мероприятие состоялось в Москве
"Гражданская" война: Сурков засветился съезде наемников "ЛДНР"
Мероприятие состоялось в Москве
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В Президент отеле в Москве 15 февраля прошел съезд “Совета донбасских командиров-добровольцев“. Террористический “Союз Добровольцев Донбасса“ опубликовал в сети фотографии со съезда, на которых засветился помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков.

Об этом сообщают Новости Донбасса.

Во время заседания председатель “СДД“, бывший “премьер-министр ДНР“ Александр Бородай заявил: “В разгар выборной гонки от Киева можно ожидать чего угодно. В случае, если ситуация того потребует, мы мобилизуем добровольческое движение в самые кратчайшие сроки“.

После заседания Сурков сфотографировался с воевавшими за ЛДНР боевиками.

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Журналист Денис Казанский также подчеркнул, что Бородай на съезде заявил, что без войны в Украине не обойтись, и пригрозил украинцам “кровавой кашей“.

Как сообщалось, в октябре 2018 Сурков обсудил с Пушилиным “выборы“ в “ДНР“.

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Теги: война, Россия, Донбасс, "ДНР", Сурков
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Комментариев (1)
doc1    23.02.2019, 15:41
Оценка:  -1
doc1
Вот так вот руSSкие не фашисты обещают утопить украинцев в крови! Дежавю... как и 70-100-200-400 лет назад!
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