Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Объем экспорта в ЕС приближается к 50% - Порошенко

Комментариев: 1
Чуть меньше половины украинского экспорта направляется в страны Евросоюза и этот показатель растет.

Доля Евросоюза в украинском экспорте приближается к 50%. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совета регионального развития во Львовской области. Выступление транслировалось на странице Порошенко в Facebbok.

Президент отметил, что доля ЕС в структуре украинского экспорта сейчас составляет 42,6%.

"Доля Европейского союза в общей структуре украинского экспорта уже сейчас составляет 42,6% и стремительно приближается к 50%. Представьте 50% украинского экспорта - это крупнейший в мире рынок ЕС!", - сообщил Порошенко.

Ранее Порошенко заявлял, что Украина отказалась от 50 тысяч видов товаров из РФ. Однако, РФ по-прежнему, возглавляет топ стран торговых партнеров Украины. Около 10% украинского экспорта приходится на Россию.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, Евросоюз, торговля, экспорт, Порошенко, Петр Порошенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
pochta-mail    23.02.2019, 15:32
Оценка:  0
pochta-mail
Ну хватит бухать..сколько можно..(
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь