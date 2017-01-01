На Волыни мужчина стрелял по односельчанам

Житель села Жидичин совершил несколько выстрелов, предположительно, из ружья в сторону людей.

В Волынской области в селе Жидичин местный житель стрелял из ружья по односельчанам. Об этом сообщает управление Нацполиции в Волынской области в субботу, 23 февраля.

"Сегодня около 4:00 на линию службы 102 полиции Волыни поступило сообщение о том, что в селе Жидичин Киверцовского района один из местных житель совершил несколько выстрелов, предположительно, из ружья в сторону односельчан", – говорится в сообщении.

Также, полиция зарегистрировала сообщения и проводит его проверку. На месте происшествия работают руководство ГУНП в области и Киверцовского отдела полиции, следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что под Киевом, в городе Украинка, мужчина избил одного парня, а во второго шесть раз выстрелил из пистолета. Одна из пуль попала в голову.

А в аннексированном Крыму в одной из больниц города Евпатория произошел конфликт между двумя врачами, который завершился стрельбой и ранением одного из мужчин.

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