Преступники пытались скрыться на Audi А6.

В Харькове грабители во время побега с сумкoй денег попали в ДТП

В Харькове грабители во время побега с сумкoй денег попали в ДТП

В Харькове на улице Дружбы народов 22 февраля грабитель, пытаясь скрыться с места преступления на автомобиле, попал в ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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"В Киевский отдел полиции поступило сообщение от 45-летнего харьковчанина. Заявитель рассказал, что во время замены колеса на своей машине неизвестный залез в его автомобиль и завладел барсеткой, в которой находились деньги в сумме 5700 гривен и 500 долларов. После этого злоумышленник сел в транспортное средство Audi А6, где его ждали двое подельников. На большой скорости правонарушители допустили столкновение с автомобилями КИА и Opel, после чего мужчины оставили свой автомобиль и скрылись", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские задержали правонарушителя, который совершил грабеж. Им оказался 30-летний гражданин Грузии. Известно, что мужчина с 2006 года живет на территории нашего государства и имеет вид на жительство в Украине. Вещественные доказательства были изъяты.

Как сообщалось 13 февраля, в Одессе воры забежали в полицию, скрываясь с места преступления.