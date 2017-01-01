В Карпатах спасатели начали эвакуацию туристов с горы Поп Иван

Спасатели действуют в сложных погодных условиях, нулевой видимости и температуре воздуха 22 градуса мороза.

Поисково-спасательная группа начала транспортировку двух пострадавших туристов с горы Поп Иван в Ивано-Франковской области. Остальные остаются в спасательном пункте на горе, сообщает ГСЧС в субботу, 23 февраля.

Отмечается, что у подножия горы создан штаб по проведению спасательных работ для координации связи между спасателями. Также создан промежуточный пункт обогрева.

В 11:10 субботы поисково-спасательная группа прибыла в спасательный пост на горе Поп Иван для сопровождения туристов и транспортировки тел погибших, где вместе с туристами ожидали улучшения погодных условий для начала спуска.

По информации ГСЧС, на тот момент в горах наблюдалось осложнение погодных условий: температура воздуха 22 градусов мороза, сильный ветер, нулевая видимость снежные переметы, достигающие 1,5-2 метров.

В 13:30 спасательная группа начала транспортировку на специальных носилках с горы Поп Иван двух туристов, которые больше всего нуждаются в помощи. На посту с остальными туристами остались три спасателя и один волонтер.

Напомним, 22 февраля в Карпатах на горе Поп Иван от обморожения погибли двое туристов.

Утром в субботу в район этой горы направилась поисково-спасательная группа для сопровождения шестерых выживших туристов и транспортировки тел погибших.

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