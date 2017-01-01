Появилось видео с места взрыва маршрутки на Донбассе

Взрыв произошел при пересечении нейтральной зоны из Украины в так называемую "ДНР" в районе КПВВ Еленовка.

Водитель погиб на месте скриншот из видео

На Донбассе возле пункта пропуска Еленовка в субботу, 23 февраля, взорвался микроавтобус.

Видео с места происшествия обнародовали на канале WarDoc а YouTube.

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Также отмечают, что в результате трагедии на линии разграничения в Донецкой области с микроавтобусом марки Mercedes погибли два человека. Кроме этого, еще один пассажир, мирный житель, получил ранения.

Предварительно, взрывное устройство могло быть заложено на обочине. Детали происшествия устанавливаются.

Как сообщалось 23 февраля, на Донбассе перед КПП Еленовка взорвался гражданский автобус.