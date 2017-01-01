Депутат пытался решить вопрос о неналожения штрафов за использование труда наемных работников на его фирме без оформления трудовых отношений.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали депутата Луцкого городского совета за попытку дать взятку чиновнику. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 23 февраля.

"Оперативники спецслужбы установили, что депутат предложил должностному лицу в управлении Гоструда в Волынской области 1100 долларов. За указанную сумму депутат пытался решить вопрос о неналожения штрафов за использование труда наемных работников на его фирме без оформления трудовых отношений", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали депутата на одной из улиц Луцка во время предоставления чиновнику всей суммы взятки.

Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по статье о предложении взятки (ч.3 ст.369 УК Украины). Продолжаются неотложные следственные действия.

Cмотрите фотогалерею: В Луцке депутат пытался дать взятку чиновнику

Накануне во Львовской области правоохранители задержали депутата одного из местных советов. Он требовал у бизнесмена 40 тысяч гривен за содействие в выделении двух участков земли.

Ранее сообщалось, что двух запорожских чиновников поймали на взятке в 700 тысяч гривен. Должностные лица двух предприятий требовали деньги за беспрепятственный возврат конфискованного имущества.

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