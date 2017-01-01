Мужчина ударил тяжелым предметом сотрудницу ломбарда, забрал 30 тысяч гривен и убежал. По Харькову введен в действие оперативный план Сирена.

Утром в субботу в Харькове на проспекте Гагарина неизвестный мужчина напал на сотрудницу ломбарда, забрал деньги и скрылся. ОБ этом сообщает региональное управление Нацполиции в 23 февраля.

"Неизвестный зашел в помещение и ударил тяжелым предметом 22-летнюю женщину, после чего завладел деньгами в сумме 30 тысяч гривен и убежал. На розыск правонарушителя ориентирован личный состав харьковской полиции, по городу введен в действие оперативный план Сирена", – говорится в сообщении.

Пострадавшая девушка находится в больнице, ее состояние здоровье оценивается как удовлетворительное.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по статье о разбое (ч.3 ст.187 УК Украины).

Полиция сообщает, что нападавший (рост около 180 см, плотного телосложения) был одет в куртку темно-зеленого цвета с капюшоном, синие джинсы и черные перчатки.

Cмотрите фотогалерею: В Харькове неизвестный ограбил ломбард

Напомним, в Житомире четверо грабителей в масках напали на ювелирную мастерскую, избили ее работника и похитили драгоценности.

А на автодороге Николаев – Херсон неизвестные подрезали Range Rover и украли у водителя сумку, в которой находилось более 15 млн гривен.

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