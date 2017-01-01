В Харькове неизвестный ограбил ломбард
Утром в субботу в Харькове на проспекте Гагарина неизвестный мужчина напал на сотрудницу ломбарда, забрал деньги и скрылся. ОБ этом сообщает региональное управление Нацполиции в 23 февраля.
"Неизвестный зашел в помещение и ударил тяжелым предметом 22-летнюю женщину, после чего завладел деньгами в сумме 30 тысяч гривен и убежал. На розыск правонарушителя ориентирован личный состав харьковской полиции, по городу введен в действие оперативный план Сирена", – говорится в сообщении.
Пострадавшая девушка находится в больнице, ее состояние здоровье оценивается как удовлетворительное.
Информация о происшествии зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по статье о разбое (ч.3 ст.187 УК Украины).
Полиция сообщает, что нападавший (рост около 180 см, плотного телосложения) был одет в куртку темно-зеленого цвета с капюшоном, синие джинсы и черные перчатки.
Cмотрите фотогалерею: В Харькове неизвестный ограбил ломбард
Напомним, в Житомире четверо грабителей в масках напали на ювелирную мастерскую, избили ее работника и похитили драгоценности.
А на автодороге Николаев – Херсон неизвестные подрезали Range Rover и украли у водителя сумку, в которой находилось более 15 млн гривен.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet