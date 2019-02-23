Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Севастополе при пожаре погиб трехлетний ребенок

Комментариев: 1
Родители ребенка были на работе, за ним присматривала бабушка. Женщина находится в больнице.
Ребенка спасти не удалось
Ребенка спасти не удалось
ГСЧС

В аннексированном Крыму произошел пожар в городе Севастополе. Погиб трехлетний ребенок, сообщает российский Следственный комитет в субботу, 23 февраля.

"Установлено, что сегодня в квартире дома на улице Терлецкого в результате пожара погиб трехлетний мальчик", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент пожара родители ребенка были на работе, за ним присматривала бабушка. В настоящее время женщина находится в больнице.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются причины произошедшего.

Ранее в Крыму произошел крупный пожар на заводе пластмасс в Симферополе. Площадь возгорания составляла 1200 кв. м.

А накануне в Одессе произошел пожар в четырехэтажном жилом доме на улице Ришельевская, в результате чего были эвакуированы 40 человек. Никто не пострадал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Крым, Севастополь, ребенок, пожар, бабушка, погиб, Следственный комитет России, Следком РФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Advent1    23.02.2019, 19:57
Оценка:  0
Advent1
классика жанра, бабушка спит, служба идет
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь