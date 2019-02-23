В Севастополе при пожаре погиб трехлетний ребенок

Родители ребенка были на работе, за ним присматривала бабушка. Женщина находится в больнице.

В аннексированном Крыму произошел пожар в городе Севастополе. Погиб трехлетний ребенок, сообщает российский Следственный комитет в субботу, 23 февраля.

"Установлено, что сегодня в квартире дома на улице Терлецкого в результате пожара погиб трехлетний мальчик", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент пожара родители ребенка были на работе, за ним присматривала бабушка. В настоящее время женщина находится в больнице.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются причины произошедшего.

Ранее в Крыму произошел крупный пожар на заводе пластмасс в Симферополе. Площадь возгорания составляла 1200 кв. м.

А накануне в Одессе произошел пожар в четырехэтажном жилом доме на улице Ришельевская, в результате чего были эвакуированы 40 человек. Никто не пострадал.

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